El diccionario de Lola Índigo: ¿qué significan mainstream, ambición, Lady Gaga y ‘la niña’ para ella?

No todos los cantantes consiguen crear un proyecto musical y artístico con tanta identidad. Lola Índigo lo consiguió. Lo consiguió en el momento en el que fue consciente de que ser la primera eliminada de OT 2017 no iba a ser ningún impedimento porque su talento y su ambición eran más que suficientes para convertirse en lo que es ahora mismo: una estrella del pop.

Ella, junto a sus incondicionales bailarinas, dejó su nombre de pila para revelar la cara de su alter ego, esa Lola Índigo que, a base de esfuerzo y mucho trabajo, ha cosechando éxitos y armando un universo conceptual que ya forma parte de su seña de identidad.

Videoclip oficial de 'Calle'

Precisamente de ese universo, del universo de Lola Índigo, hemos hablado con ella. En LOS40 tenemos una sección que se titula El diccionario de... donde los artistas suelen dar significado a los conceptos que pertenecen a su bagaje artístico y, en el caso de Mimi Doblas, también a la mitología que ha construído alrededor de su discografía.

Habla del verdadero sentido de Calle, uno de sus últimos sencillos; y de 'la niña', una expresión que ella utiliza a menudo para referirse a sus amigas y que marcará de manera irremediable sus próximos pasos en la escena musical. Tampoco se deja en el tintero una palabra que lleva implícito la popularidad y, a veces, la polémica: el mainstream.

"El mainstream es hacer música popular para la gente. Me encanta el mainstream. Me encanta estar en el medio de todo. Creo que así es como se llega a las nuevas y a las viejas generaciones. Desde ese lugar se pueden cambiar las cosas. No me gusta la gente que juzga el mainstream. Creo que es necesario". ¿Quieres conocer el resto del diccionario de Lola Índigo?

¡Dale al play!

Lola Índigo, de la Calle a las Spice Girls

Lola Índigo se prepara para dar el salto definitivo y lo hará con el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico. Está previsto que ese álbum de estudio salga a la venta este 2021, aunque todavía no hay fecha confirmada. Se trata de un proyecto especial con el que la cantante busca consolidarse en la industria española y escalar posiciones en el mercado latinoamericano.

Después de un año centrada en el single-market, con canciones tan conocidas como 4 besos, Mala cara y Santería, Lola Índigo ha comenzado a desvelar parte del ADN de ese segundo disco. Lanzó Calle, junto a Guaynaa y Cauty, como carta de presentación y recientemente ha sacado un segundo adelanto, también muy significativo, bajo el título de Spice Girls. ¿Preparados para LI2?