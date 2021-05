La impactante frase que dedicó Rocío Carrasco a Olga Moreno y que se convirtió en TT Mundial

En el capítulo 10 de Rocío, contar la verdad para seguir viva, la protagonista explicó cómo la situación con Antonio David Flores y Olga Moreno fue empeorando cada vez más, hasta que acabaron quitándole también a su hijo.

Tras explicar cómo llegó al juicio para la custodia, Rocío Carrasco recordó que al salir de la vista con el juez se encontró de cara con Olga y su hijo que no pudo verla: "Lo primero que me encuentro es la mirada de ella, que me mira fijamente. (…) De repente cogió la cara del niño y empezó a darle besos y a girarle para que no me viera”.

Rociíto fue directa hacia ella, hasta que su abogado le frenó del brazo para que no me acercara: "Yo iba a por ella, pero él me paró porque sabía que íbamos a tener un problema".

NO TIENE COÑO, NO LO TIENE. NO TIENE LO QUE TIENE QUE TENER



Bravísima Rocío Carrasco 👏🏻#RocioVerdad10 pic.twitter.com/9BEvM6fopN — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 12, 2021

Finalmente, salió de los juzgados y Olga aprovechó ese encontronazo para contar en Telecinco otra versión: “Es mentira lo que dijo en Sábado Deluxe de que ella se levantó y me dijo ‘¿En serio que no vas a saludar a tu hijo?’… No tiene coño. No lo tiene. No tiene lo que hay que tener para decirme eso", subrayó.

Una frase que arrasó en las redes y que acabó siendo trending topic mundial, según Carlota Corredera. Y es que, una vez más, el documental demostró que está siendo todo un fenómenos sociológico.