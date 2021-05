Alonso Caparrós confiesa si está preocupado o no por el movimiento de sillas de ‘Sálvame’

Alonso Caparrós se ha convertido en unos de los colaboradores de Mediaset. Del papel que ha jugado la cadena en su vida habla en Un trozo de cielo, el libro en el que repasa su historia de adicciones. Cuenta cómo en uno de sus momentos bajos recibió la oferta de participar en Gran Hermano. Fue su puerta para regresar a la primera división televisiva tras varios años en cadenas locales.

Aunque muchos puedan pensar que participar en Sálvame lleva acarreado un coste personal muy alto, porque entra en terrenos muy personales, él tiene claro, que, en su caso, ha sido una tabla de salvación.

“En mi caso, y queda reflejado en el libro, Mediaset y Sálvame, han tenido mucho que ver con mi recuperación. Las personas que me recibieron tanto en Mediaset como en La fábrica de la tele, confiaron en mí cuando era un momento en el que era difícil confiar y me dieron muchas oportunidades”, nos cuenta.

Allí se siente cómodo y ha conectado con mucha gente. “A título personal, fuera de cámara he encontrado grandes apoyos y amigos, pero no en personas conocidas, sino más bien en anónimos. Para mí Sálvame y Mediaset son muy especiales, estoy muy feliz allí y mis compañeros han recibido el libro con alegría sincera. Estoy encantado, no te puedo decir nada de Sálvame porque para mí es una felicidad, aunque hay días en los que me pelee con unos y otros”, reconoce.

La entrevista más dura

Tras salir de Gran Hermano y cuando recibió la oferta de seguir trabajando en Mediaset se dio cuenta de que antes de que alguien sacara sus trapos sucios, lo mejor es que él se adelantara. Se enfrentó a una de sus entrevistas más duras en las que confesó sus adicciones.

“En el libro lo he explicado. Mucha gente me decía ‘¿por qué se sienta Alonso ahí a contar esa historia?, no es necesario’, pero por un lado necesitaba liberarme, fue muy liberador y encontré mucho apoyo en la gente. Por otro lado, decía ‘si voy a entrar en Telecinco, que tiene programas de esta naturaleza, si no lo cuento yo va a empezar a salir gente hoy, otro dentro de dos años, uno contando que me vio no sé dónde, otro que…’, y pensé, mejor me siento yo y lo cuento todo y así desactivo a todo el que quiera ir a contar algo”, relata sobre los motivos que le llevaron a hacer público su problema.

“Ya lo digo yo y a partir de ahí tengo una sensación de más tranquilidad porque no me voy a llevar sorpresas”, añade.

Ahora se habla de cambios en Sálvame, un movimiento de sillas que pone al plantel de colaboradores en alerta. “No estoy preocupado en absoluto y no porque no me pueda pasar sino porque ahora mismo estoy tan feliz con la promoción del libro, es una experiencia nueva para mí y estoy tan contento y las expectativas tan cumplidas, que no quiero preocuparme por nada. Quiero disfrutar de esta publicación y de esta experiencia”, admite.