Por fin: El reencuentro ‘Friends’ ya tiene primer teaser y fecha de estreno oficial

Por mucho que pasen los años, Central Perk sigue siendo el punto de reunión de muchos. Por ello, y después de eternas peticiones por parte de los fans, HBO Max planeó un reencuentro de Friends… Que ya tiene fecha de estreno.

Lo han anunciado sus protagonistas a través de las redes, con un pequeño teaser que ha sido suficiente para revolucionar a todos los fans. Aunque muy sencillo, ha sido de lo más efectivo.

Con una versión del mítico I'll be there for you de The Rembrandts sonando de fondo, los seis amigos se reencuentran en este vídeo:

Contando como el primer contenido oficial de este nuevo capítulo, el vídeo termina con "En el que todos vuelven a estar juntos". Una frase que, emulando la forma tradicional en la que nombraban sus episodios, podría ser el título del mismo.

¿Cuándo se estrena la Reunión de Friends?

Este pequeño adelanto viene con fecha incluida: Será el próximo 27 de mayo en Estados Unidos. HBO Max es el canal elegido para emitir este episodio especial.

Por el momento se desconoce si HBO España acogerá el capítulo, y la plataforma no ha emitido ningún comunicado al respecto.