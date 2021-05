Ana Obregón rinde homenaje a su hijo Aless en el aniversario de su muerte: “El día que morí”

Este 13 de mayo se cumple un año de la muerte de Aless Lequio. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio falleció dos años después de que le diagnosticaran cáncer. Durante estos meses, su madre ha mantenido vivo su recuerdo, compartiendo algunas de las lecciones que aprendió de él con sus seguidores y seguidoras a lo largo de todos los años. Una bonita manera de honrar su memoria.

Hoy, la actriz y presentadora ha querido continuar homenajeando a su pequeño, compartiendo un vídeo muy especial donde aparece Aless a lo largo de los años. Bajo el ritmo de Now We Are Free, la canción principal de la banda sonora de Gladiator, podemos ver algunas de las preciosas imágenes que ha compartido Ana.

Junto al vídeo, la celeb ha compartido un mensaje que rompe el alma: “13 de mayo 2020. El día que necesitaban un héroe en el cielo. El día que morí, hijo mío”.

Miles de mensajes de apoyo

El post se ha llenado de miles de mensajes de apoyo. Desde seguidores y seguidoras de la artista que han querido enviarle toda la fuerza del mundo hasta abrazos virtuales de amigos de la profesión.

Paula Echevarría: “Ese día todos le lloramos Ana….”

Alessandro Lequio: “My Boy”

Lorena Gómez: “Mucha fuerza, preciosa”

Aless Gibaja: “Siempre te estará cuidando”

Tal y como anunció Ana Obregón en sus redes sociales con el objetivo de que los paparazzi la dejaran en paz, este jueves acudiría al cementerio para visitar a su hijo. “Solamente quiero estar con mi hijo en paz.Mi mayor repulsa a las revistas que se lucran con el dolor de una madre”, escribió en un mensaje.

Sin duda, la muerte de Aless conmocionó a todo el mundo. Y es que el joven se había ganado a pulso el cariño del público y de los medios.