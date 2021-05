Martin Garrix, Bono y The Edge, juntos en We are the people, la canción oficial de la Euro 2020

La Eurocopa que debía celebrarse en 2020 y que ha cambiado de fechas y de escenarios por culpa de la pandemia mundial de Covid-19 ya tiene banda sonora. La UEFA encargó hace ya dos años el proyecto a Martin Garrix, elegido como mejor DJ durante varios años consecutivos, quien ha sido capaz de crear un himno futbolístico a la altura de la máxima competición europea.

Y junto al neerlandés dos colaboradores de lujo que han trabajado codo con codo con él: Bono y The Edge. Los dos clásicos componentes de U2 han dado vida a We are the people. Una canción que se ha ido cociendo a fuego lento entre charlas y conversaciones sobre la vida y la música.

LOS40 ha asistido a la presentación de la canción en un evento en el que participó Martin Garrix explicando lo que ha supuesto tener esta joya musical 'escondida' durante tanto tiempo por culpa del virus. "Han sido muchas conversaciones con muchas personas. Desde el principio la UEFA me dió carta blanca para poder trabajar y durante semanas y meses fueron naciendo pequeñas demos, pequeñas versiones en las que íbamos trabajando poco a poco. Ha sido un gran aprendizaje y algo muy emocionante" explicaba el DJ.

Pese a que cuando el músico recibió el encargo de crear la banda sonora oficial de la Eurocopa 2020 nadie en el mundo sospechaba lo que iba a suceder ese año, el concepto parece elaborado ex profeso para la actual situación mundial: "El proceso creativo de la canción comenzó hace 2 años. Pero se retraso por culpa de la pandemia. Fue una situación muy rara. La UEFA nos dió la idea para la letra del concepto de Unión. Querían unir a la gente. Ir trabajando en la demo poco a poco y descubriendo la melodía fue un trabajo muy gratificante y genial junto a Bono y The Edge".

Si Martin Garrix ha sacado algo en claro de todo su trabajo para la Eurocopa se resume básicamente en 3 puntos. El primero es su apoyo a su selección: "Voy con Países Bajos, mi país, y vamos a ganar la Eurocopa". El segundo es el espectáculo que están preparando para la ceremonia inaugural: "Creo que el primer show va a ser algo bíblico y épico. Va a ser un momento muy especial y bonito. La gente tiene la necesidad de salir". Y el tercero es que ha disfrutado también de otras canciones similares.

LOS40 quiso preguntarle qué otros hits 'futboleros' había disfrutado en época de mundial o eurocopa y tras pensarlo un buen rato tuvo claro que habían sido muchas pero recordaba especialmente This one is for you de David Guetta y Waka Waka de Shakira. Y barriendo para casa recordó que "la actuación de Tiësto para los juegos olímpicos fue una locura".

La relación Martin Garrix - Bono y The Edge

Imagen promocional del single We are the People de Martin Garrix, Bono y The Edge / Sony Music

Así ha contado Martin Garrix cómo fue el proceso creativo que desembocó en la colaboración con Bono y The Edge: "Las expectativas eran altísimas. Tenía la demo y sonaba como si fuera una intro de The Edge y Bono. Empezamos a sentir que sería genial si fueran parte de la canción pero parecía tan imposible que ni siquiera lo contemplamos en la lista de deseos. Fue entonces cuando la UEFA me dijo que si no preguntaba siempre tendría el no por respuesta".

"Enviamos la demo y unas horas después estaba al teléfono hablando con Bono de la canción mientras cantaba algunas de las letras sobre la melodía. Lo último que esperaba es que fueran tan abiertos de mente y siempre me dijeran "claro, vamos a intentarlo". Desde el primer día estaban emocionados, muy implicados y me ayudaron a desarrollar la canción no solo con letra y melodía sino también en la producción. Un día volé a Eze (Francia) para grabar con Bono las voces y en el estudio llevó la canción a otro nivel líricamente" explicaba el DJ.

Una colaboración de la que Garrix se enorgullece: "No es una canción de Martin Garrix con la voz de Bono y la guitarra de The Edge. Todos hemos contribuido enormemente al resultado final, lo cual es muy emocionante y ha sido realmente una canción muy colaborativa. Hemos tratado de capturar esas sensaciones de euforia, excitación y felicidad que rodean al fútbol. Creo que, en general, la gente necesita esperanza, emoción y algo que les anime después de esta locura de año. No es normal para los seres humanos vivir a distancia y siento que todo el mundo necesita esa conexión, esa unidad".

La Euro 2020

Por primera vez en la historia de la competición, la Eurocopa se jugará a lo largo y ancho del continente con 11 ciudades anfitrionas: Ámsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Múnich, Roma, San Petersburgo y Sevilla. Todas ellas serán las sedes de los partidos este verano, comenzando en el Estadio Olímpico de Roma el 11 de junio de 2021 con el encuentro de Turquía contra Italia. El último partido será en el Estadio de Wembley de Londres el 11 de julio de 2021. Y en todos ellos sonará We are the people.