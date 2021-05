Jorge Javier Vázquez no puede evitar un grito ahogado al ver la nominación de Melyssa en ‘Supervivientes’

Esta semana Melyssa Pinto ha vivido uno de sus momentos más surrealistas en Supervivientes. Recibía una tarta por su cumpleaños, pero también un regalo un tanto envenenado. El programa la convertía en la intermediaria en la ruptura entre Sandra Pica y Tom Brusse. Allí estaba ella intentando consolar a su ex porque la chica con la que le fue infiel a ella en otro reality, le estaba dejando.

El caso es que pasado el trance y ya meditado el asunto, Melyssa tuvo una conversación con Gianmarco en la que planteaba sus dudas sobre esta ruptura. No acababa de creérsela, igual que el italiano y aseguraba que iba a nominar a Tom porque le habían tomado el pelo.

También habló con el francés al que dejó claro lo que le parecía todo lo que estaba sucediendo. Tenía claro que su ex quería visibilidad y discutir con ella era una buena forma de conseguirlo. "Te lo dije directamente a ti en tu cara sin que nadie nos escuchara. Eres un mentiroso y la gente lo sabe. Lo que quieres es esto, que la gente te vea”, le recriminaba.

En la playa tuvieron una gran discusión en la que él la pedía que superara el rencor de lo que sucedió en el pasado y ella aseguraba que no volvería con él ni aunque estuvieran solteros.

Comentando en la palapa

Ambas conversaciones se reprodujeron en la palapa y las volvieron a comentar. Jorge Javier Vázquez le planteaba a Melyssa que lo que ella pensaba es que habían planeado un montaje.

“Sinceramente, el día que pasó, me lo creí, después, tras los acontecimientos, he cambiado de opinión. Él dice que yo me meto con su novia, yo no me meto con su novia, yo doy mi opinión de lo que creo que no es una ruptura verdadera. Fin. Es que no hay más. Y yo soy libre de expresar mi opinión”, aseguraba.

“Me ha parecido ridículo que el día de mi cumpleaños se haga eso y que realmente yo crea que estáis mal y yo luego vea que estáis bien cuando, si la visita aquí era para pasar un par de días con tu pareja, podía haber cogido ese avión mi chico”, añadía la concursante.

Alejandro Albalá y Gianmarco también se unían a las dudas que planteaba Melyssa sobre la veracidad de la ruptura de Sandra y Tom. El caso es que luego, el tema coleó en las nominaciones.

Nominación como consecuencia

Cuando le tocó el turno a Melyssa, lo tuvo claro: “Mi nominación va para Tom. Lo he dicho esta mañana en la conversación que habéis visto con Gianmarco. No me ha gustado lo que ha pasado y soy fiel a lo que digo, así que, es para Tom”.

Jorge Javier no podía evitar un grito ahogado desde plató cuando escuchaba el nombre que había escrito en el pergamino. Pensaba, como muchos, que Tom sería un intocable para ella por el pasado que comparten.

Pero no ha sido así y no sólo ella le ha nominado. Finalmente, el francés, una semana más, se enfrenta a la expulsión.