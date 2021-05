Tom Brusse y Valeria Marini se unen a los lacayos en la nueva lista de nominados en ‘Supervivientes 2021’

Una semana más, los concursantes de Supervivientes 2021 se han tenido que enfrentar a las nominaciones. De nuevo, los lacayos volvían a entrar directamente en la lista. Pero esta semana con una diferencia. Lara Sajen y Sylvia Pantoja habían ganado el privilegio de nominar en una de las pruebas de recompensa. La primera le dio su voto a Carlos Alba, y la segunda, a Alejandro Albalá. Pero ni uno ni otro acabaron en la lista definitiva de nominados.

Parece que Valeria Marini no es una de las favoritas entre sus compañeros. Olga Moreno tiene claro que se ha convertido en su gran rival. “Quiero decir que no es la palabra que ‘no la soporto’, porque todo se puede soportar, pero hay cosas que en los principios de una persona no pueden existir”, explicaba tras pronunciar el nombre de la italiana.

Otro que no cambiaba su voto era Omar Sánchez que una semana más se lo daba a Valeria. La italiana no le devolvió el voto porque prefirió dárselo a Olga. “Intenté hablar con ella. Ella siempre hace cosas por detrás. Se ríe por detrás y yo quiero compartir toda la felicidad y Olga, no sé por qué, no me trata bien”, explicaba.

Pero la italiana sumaba un tercer voto, el de Alejandro: “Iba a nominar a Tom, pero nomino a Valeria porque quiero empatizar con él porque me ha pasado lo mismo, además, también en este programa”.

El voto de Valeria a la mujer de Antonio David Flores no era el único, también se llevaba el de Tom Brusse que, por su parte, y por sorpresa, se llevaba la nominación de Melyssa Pinto: “Mi nominación va para Tom. Lo he dicho antes en la conversación que habéis visto con Gianmarco Onestini. No me ha gustado todo lo que ha pasado”.

Otro voto que ha sorprendido ha sido el de Carlos Alba. Si en tiempos pasados defendía a Alejandro Albalá porque pensaba que sus compañeros le estaban dando demasiada caña, ahora ha cambiado de opinión.

“Alejandro. Me cae superbien pero es un poco flojito. A ver si sale en la nominación y le sale el espíritu. El otro día me metía con Tom, porque se metía mucho con él, pero me he dado cuenta de que es flojete”, explicaba sobre su cambio de rumbo.

Resultado de las nominaciones

Así que, finalmente, el nominado del grupo ha sido Valeria Marini. Gianmarco, como líder de grupo esta semana tras ganar a Melyssa en la noria infernal, ha dado su voto directo que ha ido a parar a Tom. “Me gustan las personas sinceras”, dijo a modo de explicación.

Así que Tom, Valeria, Agustín, Lara y Sylvia se enfrentarán a la próxima expulsión.