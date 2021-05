Lola Índigo, Olivia Rodrigo, Alicia Keys y Katy Perry nos llenan de Girl Power con sus nuevas canciones

El calor va llegando poco a poco a nuestras vidas, lo que nos indica que el verano está a la vuelta de la esquina. Pero, ¿qué más quiere decirnos esto? Que comienzan a llegar los temas más frescos de nuestros artistas favoritos.

Esto es algo que ya comprobamos el pasado 7 de mayo con lo nuevo de Maluma, J Balvin, Coldplay, y otros. Pero si pensabas que eso era todo lo que tus artistas favoritos tenían que ofrecerte en la previa del verano, estabas equivocado/a. Aquí llegan lo nuevo de otros referentes de la música. ¡Dale al play!

Viernes 14 de mayo

Lola Índigo - Spice Girls. La granadina aterriza en nuestros oídos con un adelanto de su nuevo álbum La Niña. En esta ocasión, Lola se pasa al pop-rock de los 2000 para demostrarlo que la moda del pasado ha vuelto. En este tema, la artista se rinde al autotune, a los acordes bien marcados de una guitarra eléctrica y a una letra más canalla y desenfadada.

Olivia Rodrigo - Good 4 U. Otra que está de estreno es la joven promesa del pop internacional. Se trata de Olivia Rodrigo, que llega con un avance de su nuevo álbum. En Good 4 U, nos hace vibrar al ritmo del pop/rock con toques alternativos imposibles de ignorar. En su letra, la cantante lanza un dardo a esa persona que ocupó su corazón y que ahora parece haber rehecho su vida de manera rápida y sencilla.

Alicia Keys, Nicky Jam, Rauw Alejandro, Rafa Arcaute, Federico Vindver - Underdog (Remix). La artista se ha unido a este combo de artistazos latinos para lanzar la versión veraniega de su tema. No hay duda de que la incorporación de Nicky y Rauw aporta un toque especial y convierte la escucha de esta canción en una experiencia aún más única.

Katy Perry - Electric. La artista ha hecho realidad el deseo de todos sus fans. Al fin ha llegado el tema de su colaboración con Pokémon, y lo ha hecho con unos ritmos pop con toques electrónicos al más puro estilo de Katy Perry. En su letra escuchamos un mensaje de empoderamiento que anima a todo el que lo escuche a perseguir sus sueños, ya que todos tenemos "poder" en nuestro interior.

Andrés Calamaro, Alejandro Sanz - Flaca. ¡Vuelven los clásicos! Y es que todos alguna vez nos hemos dejado llevar por los versos de Flaca. Ahora el mítico Andrés Calamaro ha decidido contar con el madrileño para lanzar una versión de lo más especial. Con la unión de estos dos talentos, nada puede salir mal.

Maikel Delacalle, Guaynaa - Una Pregunta. Esta colaboración es otra de las que nos indica que el verano está a la vuelta de la esquina. Con unos ritmos urbanos imparables y una melodía de lo más pegadiza, ambos artistas se unen en un tema que sonará, y mucho, en esta próxima estación del año.

Nicki Minaj, Drake, Lil Wayne - Seeing Green. También hay novedades para los amantes del hip/hop. Estos tres referentes del género se alían en un tema que, con tan solo escuchar unos segundos, ya consigue mantenerte atento a cada uno de sus versos. Cada uno de ellos aporta su toque más personal para convertir Seeing Green en la banda sonora favorita de millones de personas alrededor del mundo.

Juan Magán, La Ross Maria - Mientes. El artista se alía con la joven artista revelación dominicana en esta canción de ritmos urbanos y toques dance de lo más pegadizos. Para Juan Magán, trabajar con La Ross Maria ha sido "un auténtico soplo de aire fresco".

Demi Lovato, Ariana Grande - Met Him Las Night (Dave Audé Remix). Todos escuchamos este tema en el último álbum de Demi Lovato: Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over. Pero Dave Audé le ha aportado su toque en una remezcla de sonidos ochenteros y noventeros.

Walls - Matadora. Una de las voces que están irrumpiendo en el panorama de la música actual es la de Walls. El artista ha presentado un nuevo tema en el que vuelve a demostrar su versatilidad. Esta vez apuesta por una fusión de ritmos pop y rap que convierte su escucha en una experiencia muy especial.

Marc Seguí - Mentiras. Otro que está dando de qué hablar es Marc Seguí, que previamente ya contó con Rauw Alejandro y Pol Granch en el rémix de Tiroteo. Ahora vuelve con una nueva canción en la que escuchamos diversos géneros: pop, alternativo, dance, rap... ¡No hay retos para Marc Seguí!

Otros de los artistas que se unen al viernes de novedades con sus temas son Chica Sobresalto con Dopamina, Sofía Ellar con Cancha y Gasolina, Khea y María Becerra con Te Necesito y Danny Ocean con Besarnos de Cero.