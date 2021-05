Juan Magan estrena ‘Mientes’, una canción de pop latino junto a La Ross María

Si tu cuerpo pide ritmo. Si tu cuerpo pide verano. Esta es la nueva y refrescante propuesta de Juan Magan para que lo demos todo en los próximos meses. Se llama Mientes, un tema en el que ha contado con la colaboración de la sensación dominicana La Ross María, una de las artistas más influyentes en redes sociales de toda su generación.

Trabajar con ella ha sido una gozada. En palabras del propio artista: "Ella tiene una voz tan peculiar que actúa como si fuese un pincel llenando de color las canciones. Es realmente única". En Mientes, ambos artistas consiguen conectar vocalmente y crear un tema de una sonoridad muy original.

Mientes es una canción de pop latino vibrante con algunos elementos de electrónica. El tema llega acompañado de un vídeo grabado en República Dominicana, dirigido por Rigoberto Genao y producido por Was Films. El clip es un viaje al paraíso y a la vieja normalidad, y pretende recrear esos veranos espectaculares, los que se convierten en los mejores de nuestras vidas.

¿Qiuén es La Ross María?

La Ross María es el nombre artístico de Rosa María Pineda, una rapera y compositora dominicana que ha conseguido grandes éxitos virales. Con tan solo 14 años empezó su carrera como “freestyler.” Ahora, a los 17 años se ha convertido en toda una revelación albergando más de 2 millones de seguidores en Instagram y supera el medio millón en TikTok.

Una artista muy 360 en la que Magán no pudo evitar fijarse. Poco después se materializaba este Mientes. En palabras de La Ross María: ”Desde que Juan me comentó que quería trabajar conmigo en una canción, me puse a pensar en ideas y a escribir, me metí en el estudio. Todo fluyó, a pesar de la distancia, disfrutamos de una vibra muy bonita y ha quedado una canción que será un gran éxito...”

Juan Magán, en LOS40 Primavera Pop 2021



Juan Magan estará actuando en LOS40 Primavera Pop 2021 el próximo 18 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Juan Magán actuará en LOS40 Primavera Pop. / LOS40

Lo daremos todo con sus nuevas canciones y también nos moveremos al ritmo de Aitana, Ana Mena, Lérica, Dvicio, Marlon, Beret, Dani Fernández, Nil Moliner... y muchos más. Consulta aquí el cartel con todos los confirmados hasta el momento.