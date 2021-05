Paula Echevarría recibe su primer aluvión de críticas por sus decisiones como madre

Una de las primeras cosas que aprende una madre es que todo el mundo tiene una opinión sobre cómo educar y tratar a tus hijos, sobre todo, cuando son bebés. Lo mejor es hacer oídos sordos y hacer lo que uno considere mejor. Aunque a veces es difícil. Que le pregunten a Paula Echevarría que ya ha recibido las primeras críticas por las decisiones que va tomando sobre su pequeño.

Este fin de semana ha publicado un vídeo en el que vemos las piernitas de su pequeño Miguel sentado en la sillita del coche mientras van de paseo. Hasta ahí no parece haber problema. Pero lo hay. Parece ser que había mucha gente interesada en opinar sobre cómo iba sentado el niño.

Normalmente un bebé en sus primeras semanas tiene que ir con una sillita adecuada a su edad y a contramarcha. Muchos han pensado que Paula no cumplía con lo establecido.

Muy bonito, pero debería ir del revés!!!!! Por su seguridad ❤️

Creo que no va ni en una silla ni una posición adecuada para ser tan pequeño

Es muy pequeño para ir así no??

Pero si es muy pequeño para ir sentado? Si acaba de nacer por dios!!

Con el tiempo que tiene tu bebé, no deberías llevarlo tan incorporado..., debe ir más horizontal.

Hola bonica!! Te recomiendo que le sientes a contramarcha. Es más seguro. En caso de accidente es muy peligroso llevarlo mirando hacia delante, aún llevando una buena silla. Puedes consultar en la páginade Facebook "a contra marcha salva vidas" ❤️

Con el asiento de bebé a contra marcha seguirá siendo así y no un ataque de pánico si por desgracia, que ojalá no pase, tienes un accidente.

No va bien sentado!!

No lleva la silla adecuada! Tiene que ir en un huevo tipo maxicosi y contra marcha 😱

Respuesta para callar bocas

Ella no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho alguna seguidora que ha querido dejar las cosas claras. “Va a contramarcha en la mejor silla que hay, la Axkid One plus. Tiene el Plus Test Sueco y ACM hasta los 7 años”, escribía para callar bocas.

Sí es verdad que en el vídeo que ha colgado no se apreciaba si la sillita iba a contramarcha o no, pero en sus stories se veía más claro. A veces es muy fácil opinar sin tener toda la información, pero es lo que tienen las redes sociales.