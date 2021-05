Paula Echevarría desvela cuál está siendo su primera crisis con el pequeño Miguel

Paula Echevarría está completamente entregada a la maternidad, lógico cuando hace tan solo un mes que has dado a luz a tu hijo. El pequeño Miguel se ha convertido en su centro y ya hemos podido verle con ella, con su padre, con su hermana y hasta con su abuelo. La actriz no pierde ocasión de presumir de bebé.

Y está en ese estado de felicidad que proporciona ver crecer a tu hijo sus primeros días de vida en los que todo pasa muy rápido y cada día es una sorpresa. Después de celebrar el primer mes de vida del peque, Paula nos ha dado una prueba de que no es todo tan maravilloso.

En esta escalada de intentar mostrar una maternidad real, no ha dudado en compartir cuál ha sido su primera crisis con Miguel. “Habéis oído hablar de la ‘crisis de lactancia’?... Pues así estoy, en ese bonito remolino! 🌪🥴 (Y no me refiero al q tiene mi peque en el pelo🤪)”, compartía.

Ella, desde el primer momento apostó por la lactancia materna a demanda y no ha faltado la foto en la que hemos podido verla dando el pecho al peque. Pero parece que ahora se resiste y eso, para el que lo ha sufrido, desespera. Pero, no le han faltado mensajes de ánimo.

Solidaridad entre mujeres

Ariadne Artiles aseguraba que “😂♥️ esto también pasará 😅”. Mientras que Irene Visedo intentaba darle fuerzas: “Ánimo, Leona❤️”. Y Niña Pastori, por su parte, se derretía con el peque: " Me como es cabecita negra!💜🥰”.

También recibía mensajes anónimos de muchas mujeres que saben del tema a través de la experiencia.