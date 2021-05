Ricardo Gómez y Bruna Cusí son Mia y Moi: ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu hermano?

Probablemente no haya dos artistas españoles que necesiten menos presentación que Ricardo Gómez, el legendario Carlitos de Cuéntame cómo pasó, y Bruna Cusí, premio Goya a mejor actriz reevlación por Verano 1993. Ambos artistas protagonizan Mía y Moi, la nueva película de Borja de la Vega, un drama rural que retrata, como si se tratara de una cápsula atemporal, la historia de un amor inquebrantable: el de dos hermanos que están dispuestos a llegar a donde sea para ayudarse mutuamente.

Él, Moi, padece una aparatosa enfermedad mental que lo tiene atiborrado de pastillas. Ha perdido su chispa, el amor por la vida, la espontaneidad de la juventud; la medicación lo tiene atolondrado, despersonalizado y fuera de sí mismo. Ella, Mía, es una mujer sencilla y cariñosa que prefiere vivir apartada del trajín urbano y tener su propia huerta de tomates en la finca familiar antes que volver a una rutina alienante. Ambos se quieren a pesar de sus diferencias. Son uña y carne. Mía y Moi. Indisociables.

Una de las grandes habilidades de Borja de la Vega consiste en construir unos personajes tan diferenciables dentro de su normalidad que nos resulta imposible no sentir cariño por ellos. Mía y Moi funciona de forma orgánica porque no necesita explicitar ideas ni conceptos para que entendamos a sus protagonistas. La historia nos muestra un momento en la vida de estos personajes: no necesitamos de flashbacks ni narraciones para saber que ambos tienen mucho recorrido a sus espaldas. Deducimos su pasado a través de diálogos, guiños, fotografías enmarcadas, pequeñas conversaciones que cuentan mucho más de lo que aparentan.

El cineasta construye a fuego lento la historia de un reencuentro marcado por el recuerdo y la nostalgia. Y, además de a Mía y Moi, también presenta a Biel (Eneko Sagardoy), el novio de Moi, un personaje vehicular que sirve de testigo –como alter ego del espectador– de todo lo que ocurre en aquella finca; y a un cuarto y último elemento, Mikel (Joe Manjón), el ex-novio de Mía, el prototipo de 'chulito motero' con rasgos de maltratador. Es precisamente Mikel, un tipo abusivo y violento, quien entra como un torbellino y desestabiliza las vacaciones aparentemente idílicas del trío Mia-Moi-Biel. Borja de la Vega salta de género y con habilidad transforma el drama en un inquietante suspense psicológico que acaba por explotar en un final apoteósico e inesperado.

Mía y Moi se presentó en el D'A Film Festival y nosotros tuvimos ocasión de verla durante el festival Lo Que Viene de Tudela, en Navarra. La película, que está distribuida por Toned Media, llegará a los cines el 21 de mayo de 2021. Para abrir boca, os ofrecemos este clip en exclusiva de la película, donde podemos ver a Ricardo Gómez y Bruna Cusí en una escena en la que tratan de buscar cobertura subidos a una escalera en mitad de la nada.