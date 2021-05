Ana Guerra: “Tengo una terapeuta porque cuando pasó lo de OT me di cuenta de que mi vida se dividía en dos”

"Los nervios son necesarios porque respeto al público y el trabajo de mi equipo, pero al haber encontrado mi identidad y el camino por el que quiero ir ahora estoy más tranquila". Así se muestra Ana Guerra con el lanzamiento de Tik Tak, su nuevo single y una canción que supone un punto de inflexión en su carrera. Ha decidido cambiar de rumbo porque, como ella bien dice, ha conseguido que la artista y la persona se mimeticen y esa necesaria fusión es la que el público va a ver y escuchar en su próximo y personalísimo álbum.

"Tik Tak es un maravilloso resumen de lo que está por llegar", asegura Ana Guerra en LOS40. "El próximo disco es más orgánico que los anteriores. Que la gente no se piense que voy a sacar un disco solo de baladas, pero hemos elegido este Tik Tak porque resume muy bien lo que está por venir".

Videoclip oficial de Tik Tak

No reniega de lo anterior, de esas canciones más dirigidas a sonar en discotecas y aprovechar el movimiento latino. De hecho, el balance no puede ser más positivo, tal y como cuenta la propia Ana Guerra. "No me gustaría que nadie pensara que por hacer un punto y aparte reniego de absolutamente nada. Estoy muy agradecida de todo lo que me ha pasado. De hecho, si no me hubiera pasado no hubiera sido capaz de llegar hasta aquí. Si tuviera que cambiar algo sería ir más despacio para saborear el Tik Tak de cada momento", explica.

También hay un momento para la nostalgia y la reflexión porque la vorágine que vivió todavía está muy presente, aunque no como quería. "Fíjate si pasó rápido todo que me faltan hasta recuerdos de aquel momento", dice la artista. "Yo intentaba llegar a casa y poner los pies en el suelo, pero no me daba tiempo a ser consciente. Tenía que dormir porque mi cuerpo no podía más y al día siguiente tenía que seguir. Fue una época en la que viví cosas muy bonitas, le tengo mucho cariño a esa época, pero me hubiera gustado que se expandiese un poco más en el tiempo para poder ir con más calma y saborearlo todo bien".

"Es muy importante que la familia y los amigos te mantengan con los pies en la tierra. En mi caso yo soy muy de ver las cosas por mí misma. Escucho todo lo que me dicen, pero soy de esas que tiene que tropezarse con la piedra para poder avanzar", añade. "Desde hace casi dos años tengo una terapeuta porque cuando pasó todo lo de Operación triunfo me di cuenta de que mi vida se dividía en dos: el personaje y la persona. Esas dos vidas fueron andando en paralelo y yo quería que se unieran. Ahora gracias a la terapia me trabajo mucho e intento estar bien conmigo misma".

Si quieres ver la entrevista completa de Ana Guerra en LOS40…¡dale al play!