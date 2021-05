La declaración de amor de Trueno a Nicki Nicole a la que ella no ha podido resistirse

Parece que fue ayer cuando Trueno y Nicki Nicole gritaban su amor al mundo a través de Mamichula, un tema que ha arrasado en las plataformas digitales. Pero en julio de este año cumplirá un año.

Aunque es evidente que esta relación surgió antes o durante el proceso de creación del tema, pues ellos han celebrado su primer año de relación este 17 de mayo. Y no solo eso, sino que a juzgar por las palabras que se han dedicado en redes sociales, es evidente que lo suyo es puro amor.

Ambos se sienten afortunados de tenerse. En el caso de Trueno, lo ha dejado muy claro con las palabras que ha añadido a las bonitas fotos que ha compartido en su cuenta de Instagram. "Hoy se cumple un año desde q la vida me presento una compañera de oro. Q me acompaña en mis logros y mis penas. La gente que no te conoce no sabe ni el 1% de la mujer q sos, y de lo que te amo, siempre voy a estar ahí cuidándote como lo que más me importa. Agradezco tenerte a mi lado, te amo", dice.

Unas palabras a las que su chica no se ha podido resistir. "Gracias por elegirme y acompañarme! Te amooo por siempre", dice entre los comentarios. Aunque también ha dejado claro cuál ha sido su reacción gráfica al leer sus palabras con emojis de corazones y llorando.

Eso sí, la intérprete de No Toque Mi Naik también ha decidido dedicar un espacio de su perfil en Instagram a su chico. Para ello ha compartido algunos vídeos y fotos inéditas a los que ha añadido unos corazones negros en su descripción. Él ha reaccionado con un tierno "Te amo bombón" entre los comentarios. ¡Qué bonito es el amor!

Como mencionamos en líneas anteriores, la noticia de su relación salió a la luz con el estreno de Mamichula, que llegó acompañado de un videoclip que no dejó lugar a la imaginación. En él ambos dejaban muy claro que la música los había unido por una razón, que era la de cuidarse, amarse, protegerse y respetarse el uno al otro.

Numerosas figuras de la escena de la música urbana no tardaron en reaccionar ante el nuevo romance del año. De hecho, para muchos se han convertido en su pareja favorita. ¡Feliz primer año, Trueno y Nicki Nicole!