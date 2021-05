Zendaya, H.E.R. y Kehlani casi forman su propia banda de música en el pasado

¿Imaginas una girlband formada por Zendaya, H.E.R. y Kehlani? Un éxito prácticamente garantizado que estuvo a punto de tener lugar hace, nada más y nada menos que, ¡una década! Y es que, tal y como ha confesado la ganadora al Premio Oscar a Mejor Canción de este año, se trata de algo que podría haber ocurrido perfectamente. ¿Quién sabe si se hubieran podido convertir en las dignas sucesoras de Destiny’s Child, por ejemplo?

Ha sido en una entrevista en The Carlos Watson Show donde la cantante H.E.R ha echado la vista atrás hacia el pasado, concretamente hasta su infancia en California donde conoció a otros muchos de los grandes nombres de la música actual mientras formaba parte de un grupo adolescente llamado Poplyfe. Banda de la que también formaban parte Kehlani y Dylan Wiggins, el hijo de uno de los componentes del grupo Tony! Toni! Toné! y que a día de hoy también se ha convertido en todo un gran músico.

"Todos solíamos cantar juntos”, ha explicado la intérprete de Focus. “Zendaya también estuvo en algún momento. Pero sí, todos crecimos juntos. Entré en la escena en Oakland y solíamos actuar juntos". En cuanto a qué música interpretaban H.E.R. dio la respuesta durante otra entrevista en 2019: Acostumbrábamos a cantar Need You Bad de Jazmine Sullivan, Pop Life de Prince y If I Were A Boy de Beyoncé, recordó la cantante en aquel entonces junto a Kehlani.

We Could Have Seen A Band with H.E.R, Kehlani and Zendaya | OZY Fest

De hecho, este grupo llegó a pasar por el escenario de America’s Got Talent y fue entonces cuando el jurado animó a Kehlani a arrancar su propia carrera en solitario más allá de Poplyfe. Poco después, en el año 2012, el grupo se disolvió y cada uno siguió su camino, en el caso de H.E.R. fue el lanzamiento de un sencillo en 2014 titulado Something To Prove y no será hasta 2016 cuando se presentó al mundo con su nombre artístico, despidiéndose de Gabi Wilson (su nombre real) y conquistando con su música a estrellas como Alicia Keys o Rihanna.

New/Old photo of Kehlani and @HERMusicx in music festival in Golden Gate Park at Speedway Meadows. pic.twitter.com/Kpch4xI3zp — KEHLANI DAILY (@kehlanidaiIy) May 15, 2021

Quién sabe si en pleno auge de los remakes a estas tres grandes artistas también les entra la nostalgia y deciden cantar algún tema juntas de nuevo.