H.E.R. le arrebata el Oscar a Mejor Canción a Laura Pausini

H.E.R. tardará en olvidar el 2021. La solista estadounidense de apenas 23 años ha conseguido en apenas unos meses ganar dos de los más importantes galardones que se entregan en la música por parte tanto del sector musical como de la industria del cine. El Oscar a Mejor Canción Original ha sido para su Fight four you arrebatándoselo al Io sí de Laura Pausini que ya lo rozaba con los dedos.

Ambas artistas ofrecieron una interpretación de altura de sus canciones antes del comienzo de la ceremonia de entrega. Durante la gala pre-show, tanto Pausini como Gabriella Wilson, nombre real de H.E.R. ofrecieron una actuación espectacular que hizo las delicias del público.

Sin embargo a la hora de la entrega de las estatuillas, la joven solista se llevó al gato al agua dejando unas emocionadas palabras de agradecimiento y compromiso desde el escenario: "Estoy muy feliz y agradecida. El conocimiento es poder. La música es poder. Y mientras yo siga en pie lucharé por nosotros, por mi gente, por lo que creo que está bien. Y eso es lo que hace la música y lo que hace la narración y las películas. Gracias".

En la categoría competía con Hear My Voice de El juicio de los 7 de Chicago, Husavik de Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga, Io Sì (Seen) de La vida por delante y Speak Now de Una noche en Miami. Su tema para Judas y el Mesías Negro se alzó con el Oscar 2021 a la Mejor Canción.

Este premio se une el Grammy a Mejor Canción del Año por I can't breathe, otra canción que demuestra el compromiso político y social que esta cantautora ha adquirido con su comunidad y con Estados Unidos para lograr una sociedad más justa.