Beatriz Luengo, Alejandro Sanz, Carlos Marco, y más, apoyan a Blas Cantó tras la mofa en la televisión noruega

Lo que se vivió el pasado 18 de mayo fue algo insólito que dejó a muchos con el corazón en un puño por Blas Cantó. Diversos colaboradores de una televisión noruega no solo se burlaron de su candidatura sino que también lo hicieron del fallecimiento de la abuela del cantante.

"Perdió a su abuela por culpa del covid. Tal vez sea ella la que venga", señaló con duras palabras uno de los presentes. "Y su padre murió cuando escribió la canción", añadió. Unas palabras que llegaron acompañadas del eco de las risas del resto de colaboradores. Blas respondió a estos terribles comentarios con la elegancia que le caracteriza a través de Twitter.

Tras ello, numerosos usuarios salieron en defensa del cantante. Una de ellas ha sido Beatriz Luengo, amiga y compañera de Blas, que no ha dudado en dedicarle unas palabras a él, pero también a todas estas personas que le han roto el corazón en mil pedazos.

Beatriz ha compartido diversas imágenes sacadas del carrete de su teléfono móvil con las que nos muestra algunos de los momentos vividos junto a nuestro protagonista. Yolanda Ramos aparece también en dos de ellas.

Las palabras que acompañan a dichas fotos están cargadas de sentimiento, rabia y dolor por su amigo. En ellas describe a Chiqui Cantó, nombre que el artista adoptó cuando era pequeño, y a Blas Cantó. Y es que aunque se trate de la misma persona, Luengo destaca cómo Blas lo ha dado todo por Chiqui para así cumplir uno de sus sueños: el de participar en Eurovisión. "A Chiqui le empujó a cantar su abuela, a Blas la suya le mirará desde un palco presidencial allá en las nubes, con la acústica de los dioses donde podrá escuchar hasta el sonido de su alma", dice en una de sus bonitas frases.

Pero eso no es todo, y es que la cantante ha aprovechado la ocasión para enviar también una dedicatoria a los colaboradores noruegos: "Y los que no tengan la sensibilidad para entender un luto, un dolor y la música como resultado de todo eso entonces no merecen analizar un concurso como #eurovision y es mejor que se dediquen a analizar piedras, que no tienen sentimientos".

El propio Blas no ha podido evitar reaccionar ante la bonita carta abierta de su amiga. Prueba de ello se encuentra entre las respuestas de esta publicación, donde ha aprovechado para declararle amor eterno. "Te quiero. ❤️ No tengo palabras para agradecerte. Se me rompió el corazón, pero familia como tú me ayuda a recomponerlo. Que bonita la foto con DIDI, con Dani, Yolanda... te amo", dice. Aunque otro que ha aparecido por las respuestas es Alejandro Sanz: "Querido Blas, dales amor hasta cerrarles las bocas".

Pero hay más. Pastora Soler respondió al tweet de Blas con un bonito consejo. "No mires a los lados, mírate tú y todo el amor que das y que eres.. que nada ni nadie te robe este momento tan especial.. que los corazones vacíos no hagan más que llenar más el tuyo.. Vamos mi niño", dice la artista. Otro que ha expresado su apoyo ha sido Agoney, que le ha dejado muy claro a nuestro protagonista que no está solo. "Blas, afortunadamente estás muy por encima de esas personas tan vacías.. y con esos ojos que tienes, no puedes permitirte mirar abajo we love u!!!!", dice el canario en Twitter.

"Muchísimo ánimo y fuerza Blas. No puedo entender cómo pueden tener esa falta de empatía, mofarse y además hacerlo tan libremente y público en televisión. Es inhumano. Aquí tienes todo nuestro apoyo", añade Ricky Merino a las respuestas del murciano. Ruth Lorenzo también ha querido aportar su granito de arena: "La frivolidad nos rodea no podemos evitarlo. No podemos culpar a los que la falta de empatía les inunda el alma, desgraciadamente hay dos bandos en este mundo. Los que aman y tienen luz y los que solo ven su propio ombligo y no sienten el dolor ajeno. Te amo Blas sigue siendo LUZ".

Hasta el ex compañero de Blas en Auryn, Carlos Marco, le ha enviado todo su apoyo. Lo ha hecho también a través de Twitter. "La mediocridad y el vacío que tienen las personas que en lugar de opinar vomitan su odio contra ti en redes o en este caso en TV solo habla de ellos, no de ti. Oídos sordos, no son NADIE y nadie los recordará nunca", señala.

También figuras de la Literatura como Megan Maxwell y Defreds han manifestado su apoyo al cantante. "En el mundo hay muchísima gente insensible, pero quédate con las personas que sabemos quién eres y te queremos. Te envío todo mi amor y el sábado tendrás todo mi apoyo. ¡Un beso muy grande!", señala la primera de ellas. Defreds añade: "Pero qué tipo de vergüenza es esta. Reírse de tan duros momentos para una persona. Lamentable. Parece que están en el debate de un reality".

Blas cuenta con el apoyo de muchos eurofans que lo animarán desde diferentes rincones de Europa para así ayudarlo a cumplir el sueño de Chiqui. Será el próximo 22 de mayo a partir de las 21:00 horas cuando podamos disfrutar de su actuación. Y es que él sacará a relucir su mejor versión. ¡Ánimo, Blas!