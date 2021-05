Los 75 años de Cher, la diva del pop que se hizo a sí misma

El nombre de Cherilyn Sarkisian quizás no te diga nada, pero si hablamos de Cher, hablamos a una de las artistas más fascinantes de todos los tiempos. Es un mito de la música tan grande que el musical de Broadway que recorría su carrera llegaba a abarcar tres diferentes artistas para abarcarla: Babe Cher, Lady Cher y Star Cher. A sus 75 años, se ha reinventado constantemente, y tiene una de las carreras más importantes de la música pop.

Solo tenía 16 años cuando fue descubierta por Sonny Bono, un auténtico tiburón de las finanzas que ya tenía una gran carrera en los negocios. Pronto se fijó en ella y se convirtió en esa novia joven y hippie con flecos en su ropa. Pasó los años 70 contando chistes en el programa de la CBS The Sonny and Cher Show, y empezó a experimentar en la música con éxitos como Dark Lady.

Hacia fines de 1964, Cher firmó un contrato de grabación con Liberty Records y Sonny Bono trabajó como su productor. Su versión de All I Really Want To Do de Bob Dylan, la primera con el nombre de Cher, llegó al top 20 en la lista de sencillos pop de Estados Unidos.

Durante la última parte de la década de 1960 después de su éxito inicial en solitario, Cher equilibró éxitos en solitario como Bang Bang (My Baby Shot Me Down) con sus temas de Sonny y Cher, como I Got You Babe. Sin embargo, a finales de la década, la fortuna comercial del dúo y Cher como solista se desvaneció. En 1971, Cher lanzó el primero de sus muchos regresos, como esa artista que sabe reinventarse cada vez que era necesario, subiéndose al carro de la música disco.

Cher, en uno de sus espectáculos en 2018. / Hannah Peters/Getty Images

Sin embargo, su verdadero éxito, el más icónico, llegó cuando la cantante ya tenía 52 años. Believe fue la impulsora de su carrera musical, la canción que hizo que reemergiera en el top de las listas de éxito y que llegó a ser nº1 de LOS40. Fue un gran éxito en todo el mundo e introdujo la tecnología de autotune en la música pop convencional.

Los 75 años de Cher, la diva del pop que se hizo a sí misma

Una sólida carrera en el cine

Durante mucho tiempo, Cher quiso ser una actriz de cine de éxito antes de mudarse a Nueva York en 1982, y fue contratada después de tomar clases de interpretación para algunos papeles menores de Broadway. Luego consiguió un papel en la película Silkwood, con la que ganó un Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto.

1987 fue un año histórico para la carrera de actriz de Cher. Protagonizó tres películas, incluidas Sospechoso, Las brujas de Eastwick y Hechizo de luna . Este último fue un éxito comercial y crítico que le valió a Cher un Oscar a la Mejor Actriz. De repente, se convirtió en una de las actrices de cine más solicitadas de la década de 1980 y tenía un caché de un millón de dólares por película.

En los últimos años la hemos podido ver en la secuela de Mamma Mia, la película musical en la que suenan las canciones de ABBA. Después de su éxito, la cantante publicó un disco de versiones en el que se lanzaba a interpretar las canciones más conocidas de la mítica banda sueca.

Cher sostiene su OScar a mejor actriz secundaria por su papel en la película 'Hechizo de luna', en 1988. / John Barr/Liaison

Un gran icono feminista

Su currículum está resumido en 100 millones de discos vendidos y una fortuna estimada en 300 millones de dólares que denotan su poder para reinventarse. Pero su legado va más allá, como una auténtica pionera en el feminismo, referente para otras grandes como Madonna y Lady Gaga.

Cher ha sido reconocida por representar la independencia femenina en industrias dominadas por hombres. Sus elecciones personales en la música, su gusto por el estilo disco y el uso de la ropa más extravagante fueron todas suyas. Como la mujer de mayor edad en alcanzar el número 1 en la lista de éxitos cuando tenía 52 años, Cher también demostró que los límites de la industria del entretenimiento pueden ser superados.

Los 75 años de Cher, la diva del pop que se hizo a sí misma

Hubo un momento que siempre será recordado y aplaudido por muchos de sus seguidores. En 1997, en una entrevista frente a la veterana periodista Jane Pauley, esta le preguntó sobre unas declaraciones que previamente había ofrecido a una revista.

"Usted ha dicho que un hombre no es una necesidad, sino un lujo", le decía la periodista. "Un hombre es como un postre, cierto", confirmaba la cantante, para continuar explicando este símil. "Que nadie me malinterprete: me encantas los postres y me encantan los hombres. Son lo mejor. Pero no los necesitas para vivir. Mi madre solía decirme '¿Sabes, hija? Algún día deberías sentar la cabeza y casarte con un hombre rico'. Mi respuesta fue: Mamá, yo ya soy un hombre rico'. Quiero decir, mi experiencia con los hombres ha sido fantástica porque los he escogido porque me gustaban, no porque los necesitara".