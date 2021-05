En ocasiones, la melodía y el sentimiento que nos transmiten algunas canciones poco tiene que ver con la letra y la intención con la que se escribieron. Ocurrió con You're beautiful, el mayor éxito de James Blunt, que lejos de ser una balada romántica, tenía un significado diferente. Ocurre algo similar con Every Breath You Take, la canción más celebrada de The Police, que tiene un lado mucho más oscuro de lo que parece.

"Creo que es una pequeña canción desagradable, realmente bastante malvada. Trata de celos, vigilancia y propiedad", dijo Sting en 1983 en una entrevista durante una gira de estadios por Estados Unidos. Gracias a esa "pequeña canción desagradable", que acababa de pasar dos meses en la cima de la lista de sencillos de Billboard, el trío fue aclamado como la banda más grande del mundo. También estaban a punto de separarse.

Every Breath You Take fue escrita en 1982 cuando Sting estaba sufriendo lo que él llamó un colapso mental tras el fin de su primer matrimonio. En la letra, Sting toma el papel de un acosador o voyeur. "¿No ves que me perteneces?" canta con voz ronca. Sting sintió que la mezcla de luz y oscuridad era parte de su vida. Brotaba directamente de los cambios de humor que experimentó en medio del éxito profesional y el fracaso matrimonial. Pero la canción tenía un significado adicional. Resumió la problemática dinámica interna de The Police.

Fue el sencillo principal de Synchronicity, que resultaría ser su último álbum. El resto de los miembros del grupo estaban frustrados por el control de Sting en la composición de canciones. Las relaciones entre el batería y el cantante fueron particularmente tóxicas. Mientras creaban el tema, ninguno de los dos podía soportar estar en el estudio al mismo tiempo. Por la mañana, Copeland agregaba partes de batería a la canción. Por la tarde, Sting los borraba.

‘Every Breath You Take’, esa "pequeña canción desagradable" de Sting que fue el mayor éxito de The Police

Lanzado en mayo de 1983, fue su mayor éxito. Su popularidad fue impulsada por su elegante vídeo en blanco y negro. Más allá del plano de las colillas y las tazas vacías, y además de los músicos, aparece una misteriosa persona que se encarga de limpiar las ventanas de la habitación y que no tiene mucha explicación. ¿Quién es esa figura?

Synchronicity salió en junio y llegó a vender más de 8 millones de copias solo en Estados Unidos. Pero después de la gira, los tres miembros de The Police tomaron caminos. A pesar de los reencuentros posteriores, terminaron como banda.

Every Breath You Take marcó tanto su apogeo como su final. Su ambigüedad no se detuvo ahí. Muchas parejas enamoradas han optado por escucharla como un conmovedor himno de unión. Sting siempre ha manifestado que la interpretación romántica le hace gracia. Aunque a menudo se considera una canción de amor, la letra son las palabras de un amante posesivo que está observando: "cada respiración que tomas, cada movimiento que haces". Su compositor siempre ha insistido en que se trata de la obsesión por un amante perdido y los celos que le siguen.

The Police: Sting (Gordon Sumner), Stewart Copeland y Andy Summers, en 1983. / PA Images via Getty Images

"Una vez la compuse y la toqué me di cuenta de que era muy oscura. Mi intención había sido la de escribir un tema romántico, seductor, envolvente y cálido", decía Sting en una entrevista con Isle of Noises. "Después me di cuenta de que había otro lado de mi personalidad involucrado, uno repleto de control y celos. Ahí reside la fuerza de la canción. La compuse en un momento difícil".