Rosalía vuelve a apostar por su imagen de siempre tras quitarse un detalle de la boca

Rosalía no solo se ha hecho un hueco en el mundo de la música, ¡ni mucho menos! La diva española también se ha ganado un espacio en el universo de la moda. Sus looks siempre han dado mucho que hablar: desde sus impresionantes uñas hasta sus plataformas, pasando por sus maquillajes. Y es que, a la hora de elegir tendencias, parece que no hay nadie que le diga eso de “Madre mía, Rosalía, bájale”. Eso sí, tenemos que reconocer que la joven siempre acierta.

De hecho, hace poco más de un año, Rosalía sorprendió a sus seguidores y seguidoras con un nuevo detalle en su sonrisa. Nada más y nada menos que dos fundas de oro que hacían que su sonrisa llamase la atención. Durante todos estos meses la cantante los ha llevado integrados en su dentadura. Hasta ahora.

Rosalía ha decidido recuperar su sonrisa íntegramente blanca acudiendo de nuevo al dentista. La catalana, que ha cogido el gustillo a esto de TikTok, ha querido enseñar cómo le han quitado las fundas.

“He ido a mi dentista a que me quitara lo grills porque ya llevaba un año con ellos y bueno, chica, creo que ya era hora de quitármelos”, ha escrito la artista junto al vídeo.

“Llevaba dos cruces de oro que me encantaban”, ha continuado escribiendo la estrella. Además, parece que Rosalía se ha quedado con ganas de ponerse más brillos en los dientes. “Ahora me está dando pena, joder, ¿me hago unos grills nuevos?”, ha preguntado la cantante.

“Dientes blancos again”, ha dicho Rosalía. Además, la artista ha enseñado cómo son estas fundas en su mano y brillan mucho.

Las preguntas de sus fans

En los comentarios han sido muchos los que han querido preguntarle cosas a su ídolo. De este modo, Rosalía ha contestado que es lo primero que se ha comido después de quitarse las fundas: “unas oreo”

También ha respondido el tiempo que pasa dentro del estudio. ¡Y es una auténtica barbaridad! “10 – 15 horas al día”, ha contestado la intérprete de El Mal Querer.