Miley Cyrus pide ayuda para elegir la portada de su álbum y las opciones provocan risas entre sus fans

Miley Cyrus ha demostrado ser una de las artistas más transparentes y sinceras con sus fans. En su vida no existe la censura, y eso es algo que, con tan solo echarle un vistazo a sus redes sociales se puede comprobar con facilidad. Esto es sin duda una de las características que más ha conquistado a sus seguidores.

Ahora Miley ha vuelto a tirar de transparencia y sinceridad en su cuenta de Instagram para pedir un favor a todos sus fans: elegir la portada de su nuevo álbum. Y no, no es tan fácil como parece.

En las dos opciones que ha compartido en su última publicación, la cantante aparece en su versión más real y en dos situaciones que ha desatado las risas entre los usuarios. En la primera de ellas, aparece en la parte trasera de un coche de Policía "después de salir de un club". En la segunda demuestra lo que ocurrió 15 minutos después. Y sí, es la escena que representa a muchos después de una noche loca de fiesta.

Como era de esperar, la publicación ha generado una auténtica revolución entre los fans de Cyrus. Y es que se leen reacciones de todo tipo entre sus respuestas. Aunque predominan aquellas que le sugieren que incluya ambas fotos en su nuevo proyecto: una como portada, y otra como contraportada.

Miley Cyrus se unió hace unas semanas a The Kid Laroi para lanzar el rémix de Without You, el tema que triunfa en TikTok. Su acogida ha sido todo un éxito. ¿Quién sabe? Quizás la incluya en este nuevo álbum de estudio.

Esta noticia sin duda ha sido toda una sorpresa para sus fans teniendo en cuenta que su Plastic Hearts vio la luz en noviembre de 2020. Pero ella tiene claro que no piensa frenar su actividad musical, por lo que aún queda Miley Cyrus para rato durante este 2021. Eso sí, de momento se desconocen más detalles al respecto de este disco.

Y tú, ¿cuál de las dos fotos crees que ganará la apuesta para convertirse en la portada de lo nuevo de nuestra protagonista?