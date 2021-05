Carme Chaparro da la clave de por qué Antonio David Flores ha demandado a Mediaset y no a Rocío Carrasco

“Antonio David Flores nos ha demandado. A nosotros, a Mediaset y a La Fábrica de la tele, la productora de la serie documental. A Rocío Carrasco, no”. Con esta rotundidad comenzaba Carlota Corredera el último programa de Rocío: Contar la verdad para seguir viva que estrenaba el undécimo capítulo del testimonio de Rocío Carrasco centrado, sobre todo, en la justicia.

“¿Por qué Antonio David no demanda a Rocío con todo lo que está contado? ¿Tiene miedo a que se reabra el caso y se le vuelva en contra? ¿Será porque no puede demostrar que Rocío miente?”, se preguntaba Corredera sobre las motivaciones del ex guardia civil.

Una demanda de la que tenían constancia hace un tiempo. “Que Antonio David nos había demandado lo sabíamos desde hace tres semanas, pero lo vivíamos en privado y en estricta confidencialidad. Hoy la revista Diez minutos lo cuenta con todo tipo de detalles en su portada. Evidentemente ni el juez ni nosotros lo hemos contado, ¿quién lo habrá hecho? Ahí lo veis, más previsiblemente que nunca”, argumentaba sobre la exposición de este caso.

Deseando declarar

“La demanda es por despido improcedente, algo bastante curioso, y ya hay fijada una vista para mediados de julio en la que su abogado ha citado a casi todo el personal de esta casa para declarar. Estamos deseando colaborar con la justicia. Ojalá fuese mañana la vista”, aseguraba sobre lo que está por venir.

Así arrancaba este nuevo programa en el que participaban nuevos colaboradores, entre ellos, Carme Chaparro que contestaba la pregunta que lanzaba al aire Carlota Corredera: “Os ha demandado a vosotros porque, si la demanda a ella, Rocío por fin sería escuchada en una sala judicial y podría presentar pruebas. Es muy listo”.

No era más que el comienzo de un programa en el que Rocío Carrasco cuenta todos los obstáculos que se ha encontrado para que Antonio David pague por todo lo que ha hecho.