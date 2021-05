José Ortega Cano explica el motivo por el que invitó a Antonio David Flores a su boda

María José Aldón asistió un fin de semana más como colaboradora al plató de Viva la vida. Ahora que el tema Rocío Carrasco sigue marcando la actualidad, tiene mucho de lo que hablar. Aunque cuando la cosa se caldea, el que mejor puede aclarar las cosas es su marido, José Ortega Cano. Como ya hiciera la semana pasada, en esta ocasión, ha vuelto a entrar por teléfono para contestar todas las preguntas sobre su relación con Antonio David Flores.

Ha entrado en un intento de quitar presión sobre su mujer. “Ella conoce algunas cosas de mi vida y conoce a la familia, pero no como yo. La verdad es que tengo que salir al paso como buen torero. A la orden de ustedes que uno a uno me vayan preguntando”, empezó diciendo. Y dicho y hecho, llegaron las preguntas.

Casi toda su intervención ha girado en torno a su relación con Antonio David y ha explicado por qué estuvo presente en su boda. “Era con el deseo de que estuvieran allí los dos hijos de ellos, Rocío y David, Para verlos y para estar allí y que compartieran con nosotros un rato, lo mismo que estuvieron otros miembros de la familia como su hermana o Rosa Benito. Para mí era una situación difícil, pero bonita. De alguna manera que ellos vieran que yo podía seguir para adelante con la vida y no venirme abajo con la pérdida de Rocío, yo lo agradecía que estuvieran conmigo. Y sobre todo el cariño que le yo les tengo a esos dos niños y a toda la familia”, contestaba a Emma García.

“Con David he tenido mis enfrentamientos, cuando a mí me ha parecido que algo no ha estado bien, unas veces personalmente y alguna vez, también en público, le he dicho lo que yo creía. No por eso quiere decir que yo estuviera posicionado. Igual que he tenido un cariño especial y le tengo, porque el cariño no se va y Rocío Carrasco me ha tratado como familia con un cariño especial toda la vida, ahora mismo podemos decir una palabra que pueda ser contraria a lo que uno, en un momento dado, desea”, añadía.

El distanciamiento de Rocío

Dejó claro que no tiene nada contra Rocío ni Fidel y les deseó todo lo mejor, “ojalá Dios los ilumine en todos los sentidos. Yo soy una persona ante todo creyente y unas veces aciertas con las cosas y otras veces, no”.

Carmen Borrego expresaba su incredulidad ante el perdón de Ortega Cano a Antonio David después de todo el sufrimiento que tuvo Rocío Jurado con esta situación. “Yo soy una persona creyente por encima de todo y trato de perdonar antes de pelear y entrar en una guerra”, aseguraba.

Pero ha insistido que no era consciente de todo lo que ha contado Rocío Carrasco porque su distanciamiento ha sido total. Desde que Fidel Albiac entró en la familia, la relación cambió por completo.

“En su mayoría de lo que he visto en la serie me sorprende porque para mí es nuevo. No he compartido todas estas cosas tan fuertes que cuenta Rocío. No es que no fuera consciente, es que no lo sabía. Ha sido un distanciamiento de nosotros, de unos años para acá, total, conmigo y con la demás familia”, aseguraba.

Al margen de lo que haya podido pasar entre él y Rocío, que no ha querido entrar en ello, asegura que “yo tengo relación con Antonio David Flores en la distancia. Él no es mi hermano como lo estáis pintando”.

Queda culebrón para rato.