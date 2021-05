Álex Ortiz: Habla el cantante que contó con Olga Moreno para uno de sus videoclips

Olga Moreno es una de las concursantes de la nueva edición de Supervivientes y es ahí donde estamos empezando a conocerla un poco mejor. Hasta ahora no era más que la mujer de Antonio David Flores, ahora vamos descubriéndola a ella, al margen de su marido.

Poco a poco vamos descubriendo cosas de su pasado. En Sálvame desvelaron que había participado como actriz en un videoclip cuando estaba comenzando su relación con el ex de Rocío Carrasco.

El cantante, un sevillano llamado Álex Ortiz, no ha dudado en recordar cómo fue aquel rodaje. “La experiencia muy buena. Yo la conocía de antes, de aquí, de Sevilla. Hubo un casting por parte de la compañía de discos y ella se presentó al casting, que no fue por amistad”, quiso aclarar.

Una relación que acabó

“Ella ya había empezado con Antonio David, y cuando vino a recogerme, vino con una gorra y digo: ‘¿Qué haces?’. Y dijo: ‘Nada, que están todos los periodistas ahí en la puerta de mi casa’. Yo recuerdo también que David la llamó como 20 veces. Incluso me llamó a mí: ‘Oye, ¿qué pasa? ¿cómo va el vídeo?’, así en tono de ‘yo no quiero ningún problema’. Le digo: ‘No te preocupes que está en buenas manos’. Y dice: ‘Las manos en la frente, como te coja…’”, recordaba entre risas sobre aquel David que apuntaba un comportamiento un poco celoso.

En el videoclip había una escena de besos y se convirtió en la broma del rodaje. “Teníamos muy buena relación y que, además, va a haber beso de por medio, que yo creo que ella no se lo diría hasta que no viera el vídeo. Siempre estábamos de bromas: ‘Lo del beso tendremos que repetirlo 7 u 8 veces, que es la mejor parte del videoclip’. Y ella: ‘Si hay que repetirlo, se repite’. Ella en ningún momento estuvo cortada ni nada”, admitió.

En cuanto a cómo vivía ella la repercusión mediática de su marido, asegura que “no le gustaban nada todos estos follones de prensa ni de nada, estaba un poco al margen de las historias de David. Por aquella época estaba trabajando de relaciones públicas en una discoteca”.

Olga se aleja y cambia

Acabó perdiendo contacto con ella. “Ella ya se ennovió más y se alejó un poquito. Ya te da cosa llamarla porque no sabes bien si es celoso, si no es celoso. Con David coincidíamos varias veces, yo le llegué a invitar a la presentación de mi disco en Madrid, que además me dijo que iba a ir y no apareció”, aseguraba.

En cuanto a quién llevaba la voz cantante en aquella relación, que según un informe psicosocial era David, él admitía que “de hecho, es la impresión que yo he tenido. Conociendo a Olga como la conocía en su momento, me resulta todo un poco extraño. Olga siempre ha sido una niña muy risueña. A veces he visto en el rostro de Olga una tristeza. Le he visto el rostro serio, triste”.

Parece que fue el primero y el último.