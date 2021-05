Verónica Romero y Willy Bárcenas cantaron en ‘Pasapalabra’ para homenajear a Álex Casademunt

Verónica Romero está participando como famosa invitada en Pasapalabra y junto a ella se sienta Willy Bárcenas estos días.

La triunfita, llevó consigo una guitarra, para aprovechar una de estas tardes y rendir un doble homenaje: tanto a los 20 años de Operación Triunfo, como a su compañero fallecido Àlex Casademunt.

"Traigo la guitarra porque ya que es un momento especial, este año es el 20 aniversario de OT1, quería regalaros este pedacito de himno que lo conocéis y dedicárselo a Álex. Que sé que todos estaremos ahí dedicándoselo a él", explicó a Roberto Leal.

Cuando el presentador le dio paso, Vero empezó a entonar: "Si no te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de vivir".

En ese momento, Willy se unió: "Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión, cantar es nuestra vida". Y ambos siguieron junto a las palmas del público: "Y mi música es tu voz".

Al finalizar, el presentador les agradeció el momento: "Gracias de corazón, este es el crossover definitivo".