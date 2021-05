No debe ser fácil preparar un personaje con las características de la reina del soul. Por eso, las expectativas puestas en Jennifer Hudson para ponerse en la piel de Aretha Franklin están por las nubes. La actriz y cantante tiene un Oscar y un Grammy, pero desde el principio de su preparación para actuar en Respect se ha tomado muy en serio a quién estaba interpretando.

"Es como un equilibrio, siento que es más su influencia sobre mí y mi interpretación en lugar de tratar de imitar a Aretha", explicó en una entrevista para Billboard. "Solo hay una Aretha. 'Está bien, ¿se supone que debo cantar esto como yo, Jennifer, o se supone que debo cantarlo como Aretha?' ¿Qué tal si deja que sea la influencia de ella a través de mí y cómo ha ayudado a dar forma a mi arte a lo largo de los años?".

Cada vez está más cerca la fecha en la que podremos ver encarnando a esta grande de la canción en Respect (tiene previsto su estreno en España el 3 de septiembre). Pero con cada adelanto que vemos de este biopic creemos más firmemente que será una gran interpretación.

La distribuidora MGM ha publicado el tráiler oficial de la película, y no defrauda ni lo más mínimo. Promete mucha música, todos los hitos de Aretha, pero también una profunda reflexión acerca de las circunstancias sociales y la discriminación que la artista tuvo que sufrir por ser negra en los años 60 y 70, además de la conflictiva situación sentimental que tuvo con su marido. Podremos disfrutar de este nuevo biopic en el que descubriremos cómo se convirtió en una estrella mundial desde sus inicios en el coro de la iglesia.

Jennifer Hudson brilla en el tráiler oficial de ‘Respect’ como Aretha Franklin

Hudson fue además la intérprete que la propia Franklin eligió antes de morir en 2018. Así lo declaró la actriz en varias entrevistas posteriores. "Nos conocimos en Nueva York y tuvimos una charla al respecto", dijo Hudson sobre una reunión que la pareja tuvo en 2006. "No había ningún guion, ella quería reunirse conmigo". Fue años después, cuando Hudson estaba actuando en un musical de Broadway, cuando llegó la invitación oficial. "Ella me llamó y me dijo: 'He tomado una decisión y quiero que me interpretes, ¡pero no se lo digas a nadie!".

Respect estará dirigida por Liesl Tommy, que debuta en el cine pero tiene una larga trayectoria en el teatro. Fue además la primera directora negra nominada a un premio Tony por la obra Eclipsed. El guion corre a cargo de Tracey Scott Wilson, conocido sobre todo en la historia de la aclamada serie de televisión The Americans.