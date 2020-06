La crisis sanitaria ha obligado, al igual que ha ocurrido con muchas otras películas, a retrasar la llegada de Respect, el biopic de Aretha Franklin. Será a finales de año cuando podremos ver a Jennifer Hudson ponerse en la piel de la reina del soul, pero ahora ya podemos ver un nuevo tráiler de la pelcula, que confirma a la actriz como una elegida excepcional para el papel.

El clip presenta escenas de Franklin actuando y protagonizando las interacciones con los hombres de su vida y los de la industria de la música. En ella, Jennifer Hudson canta Respect, el hit de Aretha de 1967. Dirigida por Liesl Tommy, la película también está protagonizada por Marlon Wayans, Audra McDonald, Forest Whitaker, Queen Latifah, Mary J. Blige y Marc Maron.

La película biográfica sigue la historia de Aretha desde sus primeros días como cantante de gospel en Detroit hasta convertirse en la reina indiscutible del soul. Jennifer se consolida como una gran intérprete y capta la esencia de Aretha sin aparente esfuerzo. Da la sensación de que tendrá mucho recorrido en la temporada de premios.

Este es el nuevo tráiler de 'Respect', el biopic de Aretha Franklin con Jennifer Hudson

Antes del debut del trálier, que fue emitido aprovechando la rcelebración virtual de los premios BET, Hudson interpretó Young, Gifted & Black de Franklin. Con un vestido verde esmeralda, Hudson primero se sentó detrás de un piano blanco antes de pasar a un micrófono de pie.

La película llega dos años después de que Aretha Franklin falleciera después de una batalla contra el cáncer. Tenía 76 años en ese momento y su última actuación fue en la gala del 25 aniversario de la fundación de Elton John contra el sida en noviembre de 2017.

La cantante de soul que ganó 18 Grammy y vendió 75 millones de discos durante su carrera artística que incluye éxitos como Respect, Natural Woman, I Say a Little Prayer o Chain of Fools. En 1987 fue la primera mujer en ser inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll y siete años más tarde se convirtió en la galardonada más joven honrada por el Centro Kennedy. En su vida personal, la cantante tuvo una vida precoz y turbulenta con su primera maternidad cuando era apenas una niña, un matrimonio violento y un considerable historial de desavenencias y desdichas.