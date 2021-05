Las palabras de Marta Terrasa y sobre Pablo Díaz y Roberto Leal en el aniversario de 'Pasapalabra'

Pasapalabra ha estado de celebración durante los últimos días. El concurso más famoso de la televisión ha cumplido esta misma semana un año de emisiones diarias en Antena 3 y tanto Roberto Leal como el resto del equipo han querido celebrarlo por todo lo alto.

El presentador agradeció en el programa que se emitió el pasado martes el apoyo que ha recibido durante este tiempo por parte de la audiencia y ha recordado cómo tuvieron que empezar a grabar sin público debido a la pandemia de Covid-19. "Gracias de corazón", indicó el conductor del formato tanto a su equipo como a los concursantes que han pasado por la mesa o por la silla azul.

Además, durante el tiempo que Pasapalabra ha dedicado a celebrar en antena su primer aniversario, el equipo también ha querido dar la palabra a varios de los concursantes más veteranos de esta última etapa, y entre ellos se ha encontrado Marta Terrasa, también conocida como la 'matagigantes'.

La de Castellón, que estuvo en el programa durante 30 entregas, ha enviado un mensaje al concurso desde su casa. Terrasa dio las gracias a Roberto Leal y al resto del equipo y explicó que aunque se enfrentó al programa con muchos nervios, su experiencia con el equipo de Antena 3 ha sido fabulosa.

"He conseguido ganar un dinerito. Menos de lo que Me hubiese gustado porque Pablo es mucho Pablo y es muy complicado poder ganarle, pero no puedo decir nada negativo. Al contrario", sostuvo la exconcursante sobre Pablo Díaz, el participante más conocido de la nueva etapa de Pasapalabra.

En cuanto a Roberto Leal, Terrasa quiso recalcar su papel en 'La Pista Musical'. "Es todo un crack. Canta, baila, hace dibujitos, todo al mismo tiempo. Y además el plató se viene siempre muy arriba y parece que estemos en una discoteca o en las fiestas de un pueblo. Es muy divertido", añadió la valenciana.

Luis de Lama quiere volver

Además de Marta Terrasa, el programa también contó con la intervención de otro de sus concursantes más míticos, el madrileño Luis de Lama, quien consiguió mantenerse en Pasapalabra nada más y nada menos que durante 84 entregas.

De Lama aseguró que echa mucho de menos las grabaciones y que está deseando poder volver a concursar en algún momento. "Iba para un ratillo y al final fueron cuatro meses que se van a quedar aquí —se señaló el corazón— para toda la vida", indicó el Guardia Civil. Además, quiso recalcar que para él, Pasapalabra no era un programa de televisión. "Era como un parque de atracciones al que iba a pasármelo bien", explicó.

Por último, el exparticipante confesó ante las cámaras de Antena 3 que después de su salida del programa han sucedido cosas en su vida personal y que ahí es cuando ha podido ver la calidad de la gente que había conocido. "Me han llamado... se han preocupado... y eso no es de un programa de televisión, eso es de una familia de verdad", añadió. "Gracias por ser tan maravillosos. Gracias por este año y ojalá nos volvamos a ver pronto o no tan pronto, pero nos podamos reunir", finalizó el de Madrid.