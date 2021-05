Rocío Flores se entera en directo de que su hermano David ha ido a declarar ante el juez

Este viernes, 21 de mayo, Rocío Flores ha vuelto a acudir a El Programa de Ana Rosa. La joven lo ha hecho para analizar el concurso de Supervivientes y defender a la mujer de su padre, Olga Moreno, como concursante.

Lo que no se esperaba era enterarse en directo de que su hermano David había ido esta misma mañana a declarar al juzgado de Málaga contra su madre Rocío Carrasco.

Ha sido cuando Ana Rosa Quintana ha dado paso a Sonsoles Ónega, la presentadora de Ya es mediodía, cuando la hija de Antonio David se enteraba en directo de que su hermano había declarado ante el juez por la demanda interpuesta a su madre.

“Ana Rosa lo que te tengo que contar es muy gordo. Se acaba de producir la noticia en los juzgados de Málaga. David Flores ha declarado”, ha dicho Sonsoles. “Bueno, el hermano de Rocío Flores. No sé si luego nos quiere contar algo ahí fuera”, ha dicho Ana Rosa.

Los pocos segundos en los que la cámara ha apuntado a Rocío, la joven ha abierto los ojos y le ha salido una sonrisa nerviosa.

Un encontronazo con Joaquín Prat

Antes de que se diese esta noticia, Rocío ha estado hablando del reality de Supervivientes, defendiendo a Olga Moreno. En un momento, Joaquín Prat ha dicho que la mujer de su padre ha tenido algunos comentarios muy desafortunados. Aunque ha sido una gran superviviente, se le ha ido la lengua hablando de Rociíto.

“Dijo me cago en su p*** madre, con perdón”, ha dicho el colaborador, recordando aquel día que habló sobre Rocío Carrasco. Flores, por su parte ha querido defenderla:

“Yo esa frase no la voy a justificar”, ha empezado diciendo la joven. Luego ha continuado explicando que cuando ella se fue a Supervivientes se le criticó por no haber hablado más de su entorno familiar y que ahora se está haciendo a la inversa con Olga. “Yo sé que es muy fácil criticar cuando no has estado allí, pero es que yo he estado allí y te puedo decir que las horas son muertas y la cabeza te va a tres mil por horas”, ha asegurado.

Además, ha querido recordar que Olga se ha ido con una mochila muy complicada y que es normal que explote en algún momento.