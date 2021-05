Shakira vuelve al estudio con el productor y la compositora de Dua Lipa

¡Shakira ha vuelto a la carga! Y eso solo puede significar una cosa: se avecina hit. La cantante colombiana ha compartido una foto que ha alegrado a todos sus seguidores y seguidoras. ¡Y no nos extraña! La estrella aparece en el sitio donde se crea la magia y no, no es Disneylandia. Estamos hablando, por supuesto, del estudio de música.

Shakira ha vuelto al ruedo, tras triunfar con su última canción junto a Black Eyed Peas, Girl Like Me, y está trabajando con nueva música. De este modo, la artista ha compartido una imagen donde aparece en el estudio junto a dos personas: Emily Warren e Ian Kirkpatrick.

Puede que no te suenen nada estos dos nombres, pero ya te decimos que son dos de las personas más reclamadas por los artistas. ¿La razón? Están detrás de algunos de los hits del momento.

¿Quiénes son Emily Warren e Ian Kirkpatrick?

Con tan solo 28 años, Emily Warren ha trabajado con algunos de los artistas más importantes del panorama internacional. Ha escrito para The Chainsmokes, Khalid o Shawn Mendes. Pero si por algo se ha hecho conocida en este mundillo es por haber trabajado junto a Dua Lipa en el éxito Don’t Start Now. El mismo single que le valió una nominación a mejor canción del año en los premios Grammy.

Ian Kirkpatrick tiene una carrera paralela a la de Emily pero como productor. Además, él también estuvo detrás del sonido de Don’t Start Now de Dua Lipa. Vamos, que han formado un tándem muy solicitado por las estrellas de la música. Pero no solo eso, con la británica trabajó en uno de sus primeros hits: New Rules. Además también ha trabajado con Selena Gomez en temas como Look At Her Now o Bad Liar.

El nuevo tema de Shakira nos pondrá en llamas

Junto a la imagen que ha compartido, Shak ha escrito un texto que nos ha hecho aumentar el hype. Porque todo apunta a que esta nueva canción nos va a poner a bailar.

“Maravillosa sesión en el estudio con los increíbles Emily Warren e Ian Kirkpatrick. Esta canción es 🔥🔥🔥”, ha escrito la colombiana junto a la imagen.

Tendremos que esperar para poder escuchar el resultado final, pero estamos seguros de que va a ponernos a bailar.