Los Jonas Brothers se unen a Marshmello al ritmo retro de ‘Leave Me Before You’

Ya echábamos de menos un nuevo tema de Jonas Brothers. Y es que, tras su regreso en 2019 y la publicación de su álbum Happiness Begins, sus fans empezaban a impacientarse. Ahora, por fin, Joe, Nick y Kevin han vuelto a unirse en una nueva canción. ¡Y lo han hecho por todo lo alto, contando con uno de los DJs más aclamados de la escena musical! Nada más y nada menos que Marshmello.

Los Jonas se han unido en Leave Me Before You, una canción donde el productor musical y los hermanos apuestan por una letra cien por cien romántica (como lo son ellos) y un sonido retro que tanto se lleva. Tirando de sintetizadores y una melodía en el estribillo que recuerda a los medio tiempos que sonaban en los cincuenta, la canción es un auténtico regalo para los fans.

“Se siente bien lanzar música nueva para ustedes. ¡Gracias por invitarnos a este @marshmellomusic! ¡No puedo esperar para interpretar esta canción para ustedes en los @BBMAs el domingo!”, han escrito los chicos desde su cuenta de Instagram junto a una imagen donde aparecen con el característico Marshmello.

No es causualidad que los Jonas hayan querido lanzar ahora esta canción. Y es que no queda nada para que comience su gira de verano, con más de 44 fechas confirmadas y que arrancará el 20 de agosto en Las Vegas. Bajo el nombre de Remember This Tour, los chicos viajarán por todo Estados Unidos cantando los temas que los catapultaron a la fama.

A la espera de su tema para Tokio 2021

No es casualidad que el grupo haya escogido este nombre para el tour. Y es que Remember This es el nombre que llevará la canción que estrenarán el 18 de junio y que tendrá una historia detrás inspirada en los Juegos Olímpicos que este mismo año tienen lugar en Tokio.

Además, los Jonas Brothers estarán cantando Leave Me Before You en la ceremonia de los Premios Billboard 2021, que el mismísimo Nick estará presentando. Durante su actuación, tal y como han confirmado, los chicos harán un medley que incluirá este tema.