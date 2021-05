Beta Coqueta: “Álex González tiene una escena con una camisa blanca que es todo lo bueno que hay en la vida”

Elísabet Benavent no es sólo una de las autoras que más vende en nuestro país con sus novelas románticas. Es también una de las nuevas productoras ejecutivas de Netflix que está cumpliendo el sueño de dar vida a sus personajes.

Tiene pendiente el estreno de la segunda temporada de Valeria. Acaba de confirmar que también habrá adaptación de Un cuento perfecto y, ya ha visto el resultado de Fuimos canciones, la que será su primera película.

“Era muy difícil, tenían un reto. Son dos libros de más de 500 páginas y tenían que aunarlos en 90 minutos de película. Hay tramas que no se pueden desarrollar porque no da tiempo y, aun así, cómo han respetado el espíritu de cada personaje, cómo han recogido lo más importante para hacerlo brillar… He visto el resultado y es increíble”, asegura.

Desde que supimos que María Valverde iba a dar vida a la protagonista, la autora no ha dejado de hablar maravillas de ella. Está más que satisfecha con la elección.

Enamorada de sus protagonistas

“Pasa una cosa con la película y es que es visualmente preciosa y ellos están… a mí María Valverde me ha sorprendido muchísimo. No es porque no esperara…es porque, de repente, se ha convertido en Macarena, en la protagonista. Desde el primer momento que aparece es Macarena… ya. No te saca del libro. Viéndola viví una experiencia muy parecida a la que había vivido con mis personajes. Estoy muy contenta con la película y creo que va a gustar mucho. Tiene algunas partes muy cómicas, es divertida, es rápida”, explica.

Junto a María Valverde veremos a Álex González y, aunque no es Harry Styles, su gran crush, de él también tiene algo bonito que decir. “Álex tiene una escena con una camisa blanca que es todo lo bueno que hay en la vida. Lo conocí un día en una grabación y balbuceé, tiene una presencia impresionante, no porque sea guapo, que lo es, sino es que tiene una presencia de ánimo impresionante. Hace una pareja estupenda con Macarena. Cuando les vi juntos les dije ‘mira que sois guapos, pero juntos lo sois más aún’. No nos vamos a quedar en lo superficial, es que empastan de una manera que, de repente, te sientes Macarena, te sientes Leo, es muy guay.

Proyectos soñados

Se le multiplican los proyectos, pero hay uno que le haría especial ilusión si llegara un día. “Me gustaría la bilogía de Silvia, pero lo he comentado muchas veces con la editorial y nos reímos muchísimo porque me dicen ‘sigue soñando’ porque solo por localizaciones es un proyecto carísimo. Grabar en Madrid, en Amsterdam, en Los Ángeles. En un libro puedes soñar, es todo posible, yo puedo mover a los personajes por todo el mundo, pero díselo al productor a ver qué opina. Me gustaría mucho”, asegura sobre la adaptación soñada.

“Ahora, que lo tengo más fresquito, El arte de engañar al karma, pienso, ‘jo, qué peli’. Lo veo como una peli, tiene momentos bastante delirantes y demás y los estaba escribiendo y pensaba, ‘esto en una peli sería…’. Me lo imaginaba con mucho color”, dice sobre otra de las posibles opciones.

De momento tiene tarea con Un cuento perfecto que todavía no está claro si será serie o película. Lo que está claro es que esta alianza Benavent-Netflix es bastante sólida.