Tony Aguilar: “Con Eurovisión, Blas Cantó está cumpliendo el sueño de su vida”

Apenas faltan unas horas para que comience la 65ª edición del Festival de Eurovisión. El certamen, considerado uno de los eventos musicales más importantes del mundo, regresa tras el parón del año pasado con una gala que promete conquistar a sus espectadores más fieles. Hay nervios, emoción y muchas expectativas y hemos querido aprovechar la inminente retransmisión para hablar con una figura clave en la emisión del concurso: nuestro amigo y compañero Tony Aguilar.

El presentador de Del 40 al 1 repite por tercer año consecutivo, junto a Julia Varela y Víctor Escudero, como comentarista de Eurovisión y está en Róterdam desde hace días, asistiendo a los ensayos de las diferentes candidaturas y comandando la emisión de esas dos semifinales que el público ha podido seguir a través de Televisión Española. Y es que a pesar de la pandemia, la magia del Festival de la Canción permanece intacta.

"Una vez estamos dentro del recinto y hemos pasado los controles Covid, se respira el ambiente habitual de Eurovisión. Eso sí, con muchísima menos gente", asegura Aguilar. "Hay momentos que nuestra zona, la de los comentaristas, está totalmente desierta, pero la magia sigue siendo la misma".

“Blas Cantó se vino arriba en el último ensayo”

Tony Aguilar ha seguido esta semana muy de cerca todos los pasos de Blas Cantó, nuestro representante de este año. Hay muchas ganas de ver al artista en la gala final, y más después del último ensayo donde brilló con luz propia. "Salimos bastante 'high' de su último ensayo. Cantó perfecto y se creció mucho", cuenta Tony. "Con el público se vino arriba y salió toda la delegación pegando gritos de lo contentos que estaban".

El último ensayo de Blas Cantó en Eurovisión 2021

Tony Aguilar le desea a Blas un gran puesto en la clasificación, pero es totalmente consciente de lo complicado que es salir victorioso del certamen. "Ganar Eurovisión es muy difícil. No olivemos que el jurado solo puede votar a diez países. Es muy difícil, pero Blas Cantó está cumpliendo el sueño de su vida que es representar a España en el Festival de Eurovisión", remarca. "Quería hacer esta canción, quería dedicársela a la memoria de su abuela, y así lo va a hacer. Que disfrute del momento, que haga el homenaje que quiere rendirle a su familia y a seguir currando, pase lo que pase".

“El Diablo será una de las canciones de este verano”

Sobre los favoritos, Tony Aguilar también tiene algo que decir. Y es que los países que ya parten con ventaja, según indican las casas de apuestas, también han conquistado al comentarista: "Italia tiene el 'glam' de esa banda tan tremenda. Me gusta mucho Måneskin. Francia es lo más clásico y desde hace meses un winner alert. Ella es perfecta en la sobriedad y la elegancia. Tiene mucho gusto. Con Malta estoy 'in love'. La canción es muy divertida, es un poco Dark Horse. En un principio parecía que no iba a estar por delante de otros artistas, pero ahí está. Y Chipre es el Fuego de este año. Es el mismo equipo de trabajo, la misma discográfica…lo mismo que Eleni Foureira. No sé si El Diablo ganará Eurovisión, pero será una de las canciones que escuchemos este verano".