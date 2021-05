Vuelve a ver el Festival de Eurovisión 2021 con las actuaciones y las votaciones de cada país

¡Ha llegado la hora! Esta noche el estadio Rotterdam Ahoy ha acogido la 65ª edición del Festival de Eurovisión. Este 2021 los cantantes de los 26 países que han resultado finalistas del certamen se han subido al escenario para demostrar todo su potencial e intentar alcanzar el título más deseado del año: el de campeón de Eurovisión 2021.

A España este año la ha representado Blas Cantó. El cantante de Murcia ha llevado a Eurovisión la balada Voy a quedarme, un tema que superó con el 58% de los votos del público a Memoria, su competidora, y con el que el artista ha querido "convertir la ausencia en presencia" y lanzar un mensaje de apoyo a todos aquellos que durante los últimos tiempos han perdido a un ser querido.

Blas Cantó ha actuado esta noche en la primera parte del evento. En concreto, el artista se ha subido al escenario de los Países Bajos en decimotercer lugar, justo después de que Dadi & Gagnamagnio, unos de los favoritos a hacerse con el primer puesto este año, interpreten en nombre de Islandia 10 years, y antes de que lNatalia Gordienko, la representante de Moldavia, cante Sugar.

Si no has podido ver la gala, puedes hacerlo ahora aquí gracias al directo de YouTube que emite la organización y que permite a todos aquellos que no han podido verlo en directo, difrutar del espectáculo en cualqueir momento.



Sigue aquí en directo el Festival de Eurovisión 2021 en Rotterdam

Este es el orden de todas las actuaciones de Eurovisión 2021: