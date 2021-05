Todo sobre los presentadores de Eurovisión 2021

Ahora sí que sí, ha llegado la final de la 65ª Edición de Eurovisión. Este 2021, los eurofans están más contentos que nunca. Tras dos años sin certamen (el pasado 2020 no se pudo celebrar el festival debido a la crisis del Coronavirus), el concurso ha llegado cargado de hits.

Este sábado, 22 de mayo, más de 200 millones de espectadores y espectadoras pondrán sus ojos sobre Róterdam, donde los finalistas del certamen defenderán sus canciones. Pero estos artistas no serán los únicos que se suban al famoso escenario de Ahoy. Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley y Nikkie de Jager serán los presentadores del Festival.

Se trata de cuatro rostros muy conocidos en Países Bajos, el país anfitrión del Festival. Para que los conozcas un poco mejor, te dejamos algunos datos sobre ellos. Y es que es muy posible que más de uno te suene por su cara.

Los cuatro presentadores en la presentación de Eurovisión 2021 / Getty / Patrick van Katwijk/BSR Agency/POOL

Chantal Janzen

Con 42 primaveras, Chantal Janzen es toda una celebridad en neerlandesa. Mocatriz de profesión (modelo, cantante y actriz), Chantal lleva años en la industria del entretenimiento del país. De hecho, empezó a hacerse conocida gracias a sus papeles en teatro musical. Luego siguió actuando en películas neerlandesas.

Como presentadora también tiene mucha experiencia y ha trabajado en grandes formatos como la versión holandesa de La Voz. Vamos, que está familiarizada con los espacios de música.

En cuanto a sus redes sociales, Chantal suma más de 1.5 millones de seguidores y seguidoras en Instagram. Allí, sus fans pueden ver la familia de ensueño que tiene junto a su marido y sus dos hijos. Además, también comparte algunos de sus logros profesionales.

Chantal Janzen en la presentación de Eurovisión 2021 / Getty / Patrick van Katwijk/BSR Agency/POOL

Jan Smit

Jan Smit es otra estrella neerlandesa. Al igual que su compañera Chantal, ha trabajado como cantante, presentador y actor. Vamos, lo que Paquita Salas diría ser un auténtico artista 360.

Con 35 años, Jan consiguió tener su primer número 1 en las listas de ventas de Países Bajos con tan solo diez añitos. Lo hizo con la canción Ik zing dit lied voor jou alleen. Desde entonces no ha dejado de trabajar en la industria musical.

Además, desde 2011, Smit es comentaristas del Festival de la Canción de Eurovisión para su país. Ahora, diez años después, tiene el placer de presentarlos para todo el planeta. Por supuesto, también tiene experiencia trabajando como presentador. El joven presenta el programa musical Beste Zangers para la cadena pública AVROTROS.

Jan Smit en la rueda de prensa de Eurovisión 2021 / Getty / PATRICK VAN EMST/ANP/AFP

Edsilia Rombley

Edsilia Rombley es otra de las grandes celebridades de los Países Bajos. Saltó a la fama con 18 años cuando ganó el Lluvia de estrellas neerlandés. Desde ese momento su carrera despegó. Al principio lo hizo formando parte del grupo musical Dignity y más tarde en solitario.

De hecho, Edsilia tiene experiencia en Eurovisión. Y es que en 1998 fue la encargada de representar a Países Bajos en Reino Unido. Lo hizo con el tema Hemel en aarde, quedando en una muy respetable cuarta posición. Nueve años después, en 2007, volvió a ser escogida por Países Bajos para Eurovisión. Lo hizo con el tema On top of the world en Helsinki. Ese año, por desgracia, no consiguió llegar a la final. Edsilia suma ocho álbumes de estudio. Y es que, aunque solo tiene 43 años, lleva toda la vida encima de los escenarios.

Como presentadora, Edsilia ha estado en programas musicales como Beste Zangers para la emisora pública AVROTROS.

Edsilia en la presentación de Eurovisión 2021 / Getty / Patrick van Katwijk/BSR Agency/POOL

Nikkie de Jager

Quizá Nikki de Jager te suene más por su nombre de influencer: NikkieTutorials. Se trata del rostro más conocido fuera de Países Bajos. Y es que esta joven de 27 años es toda una estrella de las redes sociales, siendo una de las vlogger de belleza más conocidas del momento.

Solo su canal de Youtube suma más de 14 millones de suscriptores. Los mismos seguidores y seguidoras que suma en Instagram. Vamos, una auténtica barbaridad.

Nikkie en la rueda de prensa de Eurovisión 2021 / Getty / PATRICK VAN EMST/ANP/AFP

La joven se ha ganado millones de fans gracias a sus magníficos maquillajes y es que lleva desde bien pequeñita haciéndolos. Además, se ha convertido en una gran activista de los derechos LGTB y su vídeo en el que comunicó que era una persona trans en 2018 fue uno de los más vistos de su canal de Youtube. De este modo, la joven se convirtió en todo un referente para miles de personas.

Las voces españolas

En España tendremos un año más a Tony Aguilar y Julia Varela como voces actuales. Nuestro compañero Tony Aguilar lleva 30 años comentando la actualidad musical, siendo uno de los presentadores radiofónicos más respetados y queridos del país, llevándose el premio Ondas en 2016.

Julia Varela y Tony Aguilar, antes de despegar a Róterdam / Getty / Carlos Alvarez

Actualmente, además de ser la voz oficial de Eurovisión en TVE, es el director de Del 40 al 1 y LOS40 Global Show, dos de los programas estrella de LOS40.

Julia Varela tampoco se queda atrás. La periodista y presentadora es otra de las voces más conocidas de nuestro país. Desde agosto de 2020 dirige y presenta en RNE el espacio Tarde lo que tarde. Además, ha trabajado como locutora y redactora de informativos de RNE, como reportera en TVE y locutora en Radio 3.

Vamos, que es otra profesional curtida en los micros de la radio. Desde 2015, Julia ha estado comentado Eurovisión. Primero lo hizo con el gran José María Iñigo. A partir de 2017, lo ha hecho con nuestro compañero Tony Aguilar.