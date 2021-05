8 canciones clásicas que han vuelto a la vida gracias a TikTok

La plataforma TikTok se ha convertido en una máquina de crear virales, pero también tiene el poder de viajar en el tiempo y traernos al presente algunos éxitos que teníamos algo olvidados.

1. Rasputin

El personaje ruso más célebre en la historia de la música vuelve a estar de moda gracias a un productor inglés que se hace llamar Majestic. La versión original nos lleva hasta 1978, de la mano del icónico grupo disco Boney M., y es el mejor ejemplo de cómo una canción tan importante en su época puede serlo igual o más en la actualidad (incluyendo la coreografía), entre una generación a la que entonces aún le quedaban unos cuantos años para nacer. Cabe destacar que, por culpa de su letra y el personaje al que hace referencia, los tiktokers están aprovechándolo para presumir de cuerpo esculpido.

2. Break My Stride

Matthew Wilder compuso esta canción en el año 1983, dentro de un estilo musical que se dio en llamar new wave (nueva ola) y que buscaba, en plenos años 80, romper con todo lo ya conocido hasta ese momento. A pesar del gran éxito que consiguió, la crítica no estaba del todo convencida con esa producción. Y fue a principios de 2020, justo antes del inicio de la pandemia de coronavirus, cuando se convirtió en una de las canciones más versionadas de todo TikTok, principalmente en vídeos con tintes cómicos.

3. Love Story

Taylor Swift se ha encargado de traernos de vuelta toda su discografía con la regrabación de sus álbumes más célebres, pero antes incluso de eso, el clásico Love Story (2008) ya protagonizó un destacado reto el pasado verano. Eso sí, de nuevo el culpable es un remix de la canción original, firmado por Disco Lines. La historia alternativa de Romeo y Julieta, ahora hecha baile.

4. Iko Iko

Justin Wellington y Small Jam están detrás de otra canción que ya ha bailado medio mundo, y buena parte de la culpa la tiene su sencillo y pegadizo estribillo. De nuevo, se trata de un tema con solera como pocos: debemos viajar hasta finales de 1953 para encontrarnos con la primera versión. ¡67 añitos de nada y sigue triunfando!

5. Dreams

En ocasiones, para que una canción o una coreografía se vuelva viral en TikTok solo hace falta la acción de un único usuario. Eso es lo que ocurrió con esta canción de Fleetwood Mac, publicada en 1977. El culpable tiene nombre y apellido: Nathan Apodaca, un estadounidense de raíces latinas que decidió grabarse cantando la canción mientras montaba en patín y bebía zumo de arándanos. El éxito de su tiktok ha sido tal que el mismísimo Joe Biden contó con él su acto de investidura como presidente.

6. Ily (I Love You Baby)

Surf Mesa, un joven productor norteamericano, lanzó a finales de 2019 una versión tropical del clásico Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli (1967), contando con la voz de Emilee. Pocos meses después, la canción fue relanzada y se convirtió en otro pelotazo dentro de TikTok a pesar de su ritmo suave. Incluso artistas tan reconocidos en la plataforma como Jason Derulo se atrevieron a utilizarla para mostrar sus curiosas recetas de cocina durante el confinamiento.

7. Take On Me

Una de las canciones más recordadas de los 80 también ha protagonizado su propio challenge en TikTok. Desde la aparición de un filtro basado en su videoclip, pocos han podido resistirse a verse convertidos en un dibujo animado como en el tema de A-Ha (1985).

8. Unwritten

Para cerrar esta recopilación, traemos un caso en el que la creadora de la canción original se une al viral que acompaña. Natasha Bedingfield lanzó Unwritten en 2004 y es otro de los éxitos que ha vuelto a estar de moda gracias a TikTok. Desde luego, a Bedingfield no le falta el humor.