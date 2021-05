A pesar de que el gran vencedor de la noche fue The Weeknd, Machine Gun Kelly y Megan Fox no se quedaron atrás en popularidad y titulares. La pareja, una de las más famosas que pasó por la alfombra roja de los Billboard (con perdón de Nick Jonas y Priyanka Chopra), nos dejó algunos momentos memorables durante la previa a la gala.

Sin ir más lejos, la actriz robó toda la atención de las cámaras con su despampanante vestido abierto negro que dejaba entrever parte de su cuerpo. Un carísimo diseño de la línea francesa Mugler que fue de lo más comentado de la noche.

Megan Fox posó junto a su pareja, el rapero Machine Gun Kelly, también conocido como Colson Baker, que apareció con una chaqueta de esmoquin y camisa abierta para dejar al descubierto todos sus tatuajes. El cantante triunfó anoche llevándose los premios a mejor artista de rock y mejor álbum por Tickets to My Downfall.

Machine Gun Kelly (i) y Megan Fox (d) acuden a los premios Billboard de 2021 / NBCU Photo Bank vía Getty Images / Todd Williamson

Pero también a mejor beso, ya que la pareja, que lleva un año de noviazgo, dio rienda suelta a toda su pasión en la alfombra roja. Que él llevase su lengua tintada de negro, a juego con el vestido de Fox, no impidió que ella se lanzase a sus labios y protagonizasen uno de los momentos más esperados y sexys de la noche.

Historia de un regreso

Megan Fox se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional desde que dejara Hollywood vapuleada por los más críticos, hipersexualizada por el público y envuelta en una intensa polémica con el director Michael Bay, que la acusó de ser "complicada" y ella le respondió llamándole "Hitler", lo que causó la indignación de parte del sector audiovisual e hizo que Steven Spielberg la despidiera de Transformers, donde era productor.

Ahora Fox parece haber vuelto al ruedo. Las puertas se le abrieron con la oportunidad de protagonizar Las tortugas Ninja en 2014 y 2016. Después de eso llegó la surcoreana La batalla de Jangsar, la Zeroville de James Franco y Rogue, una producción británica de M.J. Bassett en la que Fox hacía de una mercenaria que trataba de salvar a la hija de un gobernador africano.

Actualmente rueda el thriller Midnight in the Switchgrass, un policiaco sobre dos agentes del FBI –Megan Fox y Bruce Willis– que contará con la presencia de su pareja, Machine Gun Kelly, en un papel aún desconocido. La actriz también tiene pendiente por estrenar la ópera espacial Aurora, donde encarnará a una astronauta dedicada a controlar las tormentas solares que azotan la Tierra.