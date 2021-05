Bob Dylan cumple 80 años: “Poeta inmenso, rock & roll con patas y una gira interminable personificada”

El 24 de Mayo de 1941, nació Robert Allen Zimmerman, el héroe, el mito, la leyenda, el icono... cuesta encontrar términos elogiosos, que no se hayan empleado ya, para calificar la figura de Bob Dylan. Su obra ayudó a transformar la música, la literatura, la cultura pop e incluso la política. Y por eso, para celebrar su 80º cumpleaños, desempolvamos un pequeño rincón de nuestra fonoteca, y damos lustre a las palabras de diferentes personajes que ponen de manifiesto la huella imborrable que ha dejado el de Minnesota en la cultura de nuestro país.

Joaquín Luqui nos descubre que “incluso los Beatles reconocieron su influencia”, Javier Cercas lo define como “un poeta inmenso”, para Amaral es “el rock & roll con patas” y para Manolo García “la gira interminable personificada”. A Mikel Erentxun le despierta “emociones escondidas” y Quique González detalla la “importancia simbólica” de su experiencia como telonero del ya octogenario músico.

Joaquín Luqui: “Uno de los grandes artistas de la música y mucho más”

En 2001, en el programa de 40 TV ‘Década 40’, Joaquín Luqui felicitaba a Bob Dylan y ensalzaba su enorme influencia. Curiosamente, 15 años antes de que le concedieran el Premio Nobel de Literatura, el mítico periodista de LOS40 fue premonitorio, una vez más:

“Felicidades señor Zimmerman, 24 de mayo, Bob Dylan, sin duda uno de los más grandes poetas del siglo XX. Uno de los grandes artistas de la música y mucho más. Uno de los grandes artistas que influyeron tanto que incluso los Beatles reconocieron la influencia de Bob Dylan. Y a su vez Bob Dylan decía que América debía una estatua a los Beatles. La amistad de Dylan y de los Beatles es tan grande como la amistad de Bob Dylan con Eric Clapton y otros grandes. La importancia de Bob Dylan es tan enorme, que no solo al principio de los años sesenta, cuando la canción protesta tuvo en él el mayor estandarte, y Joan Baez y otros grandes. El paso del tiempo ha confirmado la enorme categoría de Bob Dylan que ha sido propuesto varias veces para el Premio Nobel de Literatura. Sobre todo, él no necesita hacer entrevistas, como dijo una vez 'lo que tengo que decir lo digo en las canciones' y esas canciones, son parte clave de la cultura del siglo XX y esperemos que también del XXI”

Javier Cercas: “Sin Dylan no hay nada, no hay Van Morrison, no hay Tom Waits...”

El escritor Javier Cercas, fue uno de los defensores a ultranza de que Dylan fuera premiado con el Nobel y en su artículo para El País escribía: “solo escritores mediocres o académicos (o ambas cosas a la vez) han lamentado el Nobel a Dylan. En ‘Hoy por hoy’ explicaba la enorme trascendencia del músico: “O sea, Dylan es que es un poeta inmenso... y Dylan, en mi opinión, humildísima opinión, de aficionado a rock and roll, para mí Dylan lo cambia todo. Dylan y los Beatles lo cambian todo. Y la influencia de Dylan, para mí es abrumadora, sin Dylan no hay nada, no hay Van Morrison, no hay Tom Waits, no hay nada. O sea, Dylan es enorme. Nicanor Parra, para mí quizá el mayor poeta vivo en castellano dijo, 'es que cualquier verso de Dylan vale un Nobel'. Dylan es un poeta inmenso".

Manolo García: “Es la gira interminable personificada”

Llama poderosamente la atención que Bob Dylan, a sus 80 años, no haya dejado nunca los escenarios (si bien la pandemia le ha obligado a cancelar o posponer actuaciones). Prácticamente, ha vivido siempre en la carretera. 'Never Ending Tour', es como popularmente se conoce la gira sin fin que el artista inició en Junio de 1988 y que ha acumulado una enorme legión de seguidores a lo largo y ancho de todo el mundo.

Manolo García confesaba su envidia: "Veía un documental de Dylan hace un par de noches, y me he dado cuenta de que ese hombre es la gira interminable personificada, no para nunca, no ha parado nunca. Y pensé, qué envidia, él tiene como horizonte para sus conciertos, sus giras, el mundo entero".

Benjamín Prado, reconocido admirador de la obra de Bob Dylan, añadía: “Es un desdichado. Un día le preguntaron ‘¿por qué si ya eres Bob Dylan haces 120 conciertos año?’ y el tipo respondió, ‘¿qué hay en casa?’”.

Ángeles González-Sinde: “Me dio mucha rabia que en aquella tienda no le hicieran un descuento”

La primera vez que Dylan visitó nuestro país fue en 1984, dentro de un tour europeo (European Tour 1984) junto a Carlos Santana que incluía dos conciertos aquí: el 26 de Junio en el Estadio del Nuevo Vallecas de Madrid y el 28 de Junio en el Mini Estadi de Barcelona. Y quien estuvo junto al músico en aquel momento, y no se separó de él, fue Ángeles González-Sinde. La que fuera Ministra de Cultura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (entre 2009 y 2011), además de guionista o directora de cine, se estrenó en el mundo laboral como intérprete y traductora de Bob Dylan. Era su primer trabajo remunerado. Tenía entonces 18 años.

Durante los días que acompañó al cantante, la también presidenta de la Academia de Cine (entre 2006 y 2009), recordaba en una entrevista para la Cadena SER, realizada Gemma Nierga: “Le llevé a los museos, le llevé a un restaurante que había aquí en la Gran Vía, Bajamar, porque era una época en que en Españas los grandes restaurantes eran las marisquerías... todos han desaparecido. Y a él, todo le encantaba. Fuimos de compras porque quería comprarse una camisa y ropa para el concierto. Y a mí me dio mucha rabia que en aquella tienda no hicieran un descuento o tuvieran algún detalle con Bob Dylan. Esto se me ha quedado. (‘¿No?, le cobraron como a cualquier otro’, añade Gemma). No, al dependiente no le causó la mínima impresión. Era una persona encantadora, luego vinieron sus hijos, luego fuimos a Barcelona, porque él tocaba allí también y luego a Nantes".

Amaral: “Un grandísimo honor telonear al rock and roll con patas”

Desde entonces, el incansable Nobel de Literatura ha tocado con frecuencia en España. Principalmente en Madrid y Barcelona, pero también en Bilbao, Murcia, Valencia, Santiago de Compostela, Jaén, Motril, Alcalá de Henares o en San Sebastián. En Julio de 2004, Amaral fue el grupo telonero invitado de la octava gira española del músico de Minnesota, llamada Live and in person.

A pesar de que Juan Aguirre tenía una lesión en la mano, y en un principio se plantearon rechazar la invitación... finalmente decidieron que no podían dejar pasar la oportunidad de ser los teloneros de su ídolo. Como Aguirre contaba en LOS40: "Y para nosotros era un grandísimo honor telonear al rock and roll con patas. Para nosotros, todo lo que adoramos del espíritu del rock lo tiene Dylan".

En 2008, los zaragozanos volvieron a compartir cartel con el maestro en el III Festival Músicos en la Naturaleza, en Hoyos del Espino (Ávila). Ese año, Amaral grabó Llegará la tormenta, versión del clásico A hard rain's a-gonna fall, que Dylan cedió a Expo Zaragoza para concienciar sobre la gestión del agua en el mundo. Llegará la tormenta.

Quique González: “Una importancia más simbólica que real”

Los artistas que telonean a Bob Dylan, lo hacen “simplemente, para estar cerca de él”. Para Quique González fue un regalo abrir el concierto de su ídolo el 5 de Julio de 2008 en Jaén. Algo que nunca va a olvidar... como tampoco olvidará el ‘outfit’ del artista en los ensayos previos a la actuación. El madrileño detallaba en ‘Hoy por hoy’ aquella experiencia:

“Tiene una importancia más simbólica que real. Al final, tú están tocando media hora para una gran estrella, y lo que haces tú es más para ti que para los fans de Dylan incluso que para tus fans... Bajó del 'sleeper' del autobús de gira, abrigado, con botas por la rodilla, chubasquero y paraguas. Pero salió a la prueba, salió a chequear la prueba y hacer la prueba de verdad. Estaba detrás de mí, y yo estaba hablando con una persona, mi interlocutor estaba enfrente mío, y yo vi en los ojos de mi interlocutor que venía Bob Dylan, se lo vi en las pupilas, por la expresión de su cara, y pasó así detrás nuestro, y yo creo que tuve la buena idea de no decirle absolutamente nada, porque también ¿qué le vas a decir a Bob?. Bastante nos ha contado ya".

En su álbum Delantera mítica (2013), el músico madrileño incluyó una versión en castellano del tema Is your love in vain? y reconoce que un disco imprescindible para él, el que más le ha "tocado" es Oh Mercy (1989). Precisamente en ‘Ídolos’ de LOS40 Classic, es Quique González quien pone voz al cuento ‘Bob Dylan: El chico que protestaba con canciones’.

Mikel Erentxun: “Nada será igual”

El impacto que ha dejado el Minnesota en la música y la cultura española es innegable. En 2015, Dylan presentaba Shadows in the night, su primer disco de estudio en tres años en el que rendía homenaje a la figura de Frank Sinatra. Después de pasar por Barcelona, Zaragoza, Madrid, Granada y Córdoba, el último concierto de la etapa española de su tour 'Bob Dylan and his band', fue en San Sebastián, en el Donostia Arena 2016.

Mikel Erentxun estuvo en ese concierto y escribió su experiencia en una crónica que compartió con los oyentes de ‘La Ventana’ (Cadena SER): "El hombre de blanco surge de las profundidades del tiempo y del escenario. Se agarra al micrófono y dispara. Su voz de lija y corteza y despierta en mí emociones escondidas. El maestro habla, y yo escucho y lloro como un niño. La piel se eriza y los corazones tiemblan. Algo grande está pasando. No se puede describir, no se puede explicar. Solo se puede vivir desde dentro. Las canciones caen como lágrimas de mar en un día de tormenta. La banda, de rojo fuego, toca elegante, segura, sobria. Todo clase, todo buen gusto. Sensaciones analógicas en tiempos digitales, a un mundo de las radiofórmulas y los conciertos de verano, de espaldas al viento. Por primera vez, disfruto más abajo que arriba. El concierto se acaba y camino de vuelta a casa envuelto en acordes y melodías. Nada será igual".