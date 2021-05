Lady Gaga celebra el décimo aniversario de ‘Born this way’ con novedades sobre este disco

El 23 de mayo de 2011 el mundo recibía con las manos abiertas Born this way, un nuevo disco de Lady Gaga que venía a consolidar la carrera de una artista que no ha dejado de sorprender desde su primer lanzamiento.

En este décimo aniversario, la cantante ha querido celebrarlo acudiendo a Hollywood para recoger la medalla de la ciudad por su aportación a la comunidad LGTBi. Allí han creado un mural que deja constancia de su implicación con este colectivo.

“Born This Way, mi canción y mi álbum, fueron inspirados por Carl Bean, un activista religioso negro gay que predicó, cantó y escribió sobre nacer así. Cabe destacar que sus primeros trabajos fueron en 1975, 11 años antes de que yo naciera. Gracias por décadas de amor implacable, valentía y una razón para cantar. Todos podemos sentir alegría, porque la merecemos. Porque merecemos el derecho a inspirar tolerancia, aceptación y libertad para todos”, recordaba la cantante en este aniversario.

En seguida ha recibido las felicitaciones de muchos de sus amigos y compañeros que admiran su trabajo y son conscientes de lo que este disco supuso para la lucha en la libertad sexual. “Esto es increíble, @ladygaga. Felices 10 años de Born This Way ❤️🌈”, comentaba Donatella Versace. Mientras, Mark Ronson, compartía un buen número de corazones rojos.

La noticia que ha compartido Lady Gaga en esta celebración es que está preparando una nueva versión de este disco en la que reinterpretará los temas junto a otros artistas LGTBi y que, probablemente conozcamos en junio, mes del orgullo gay.

Con la salud mental

Buenas noticias que llegan cuando el mundo sigue impactado por las recientes declaraciones de Lady Gaga en el documental del príncipe Harry de Inglaterra sobre salud mental en las que reconoce que cuando fue violada por un productor durante meses cuando tenía 19 años, se quedó embarazada.

No ha dado detalles sobre lo que sucedió con ese embarazo, pero ha querido dejar de apoyar esa concienciación sobre la necesidad de aumentar recursos en la investigación y cuidados de este tipo de enfermedades que, en muchas ocasiones, surgen como consecuencia de experiencias tan duras como la que ella vivió.