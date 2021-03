Lady Gaga y los regalos: del romántico ramo gigante de su novio a otros más extraños

Lady Gaga celebró su cumpleaños este fin de semana en Roma. La cantante lleva varias semanas en Italia donde está participando en el rodaje del largometraje House of Gucci. Pero pese a la agenda y a la distancia, su pareja la sorprendió a lo grande.

De hecho en las redes sociales ya se bromea sobre si Michael Polansky tiene antecedentes vascos en su familia. Porque el ramo de flores que decidió enviarle a Lady Gaga debe de tener una altura aproximada de un metro y medio de altura por otro metro y medio de ancho.

Parece que en la base se esconde una maceta por lo que siempre es un bonito detalle cuidar de un ser vivo y no regalar un ramo de flores arrancadas de la planta. La cantante no dudó en compartir el momento de recibir su regalo con sus seguidores en las redes sociales.

"When your bf sends you all the flowers in Rome for your birthday. I love you honey 💕 I can’t wait to be home with you and our dogs, that’s all I need" ("Cuando tu novio te envía todas las flores de Roma para tu cumpleaños. Te quiero cariño 💕 No puedo esperar para estar en casa contigo y nuestros perros, eso es todo lo que necesito") escribió Lady Gaga en su perfil oficial de Instagram.

No es la primera vez que Lady Gaga es noticia por su peculiar relación con los regalos. Hace unos meses, en plena pandemia, ya os contamos que la Germanotta le había regalado su chaqueta a una chica que conoció en la calle y que le dio las gracias por haber ayudado con su figura que amigos y familiares decidieran 'salir del armario'.

En otra ocasión fue la misma solista estadounidense el mejor regalo para un compañero de profesión. Hablamos de Tony Bennett quien con motivo de su 90º cumpleaños celebró un show en el que inesperadamente apareció Lady Gaga con quien había grabado un álbum de duetos.

Pero lo más raro (y asqueroso) que ha pasado en torno a Gaga y los regalos lo confesó durante una entrevista con la revista Variety: "Al ir de camino en mi Rolls Royce vomité en una bolsa de plástico. Lo guardé y se lo llevé a Ryan Murphy (productor de American Horror Story). Ryan se puso en plan: ‘¿Crees que vas a conseguir darme asco con esto? Porque no puedes’. Parece que no se le escapa nada, pero claro, ahora me ha conocido a mí. Y yo le llevé mi propio vómito al set de rodaje y le dije: ‘He hecho esto en el camino, estoy muy nerviosa’”.