La siesta más tierna de David Bisbal junto a su hija Bianca

No hay nada que se disfrute más que una buena siesta. Coger el sofá, tras pegarse una buena comilona, y descansar un rato. Esta costumbre tan española es todo un placer muy necesario para recargar pilas cuando has tenido una dura jornada de trabajo. David Bisbal, que es todo un terremoto, lo sabe bien.

El cantante almeriense no para de trabajar y cuando puede descansa un poco los ojos para echar una cabezadita. Este martes, 25 de mayo, ha podido disfrutar del dulce abrazo de Morfeo a mediodía. Además, lo ha hecho de una manera muy especial: junto a la pequeña Bianca.

Padre e hija descansan en el sofá de casa. El intérprete de A partir de hoy abraza a la niña, quien duerme a su lado. Una imagen muy idílica que ha conquistado a sus más de cuatro millones de seguidores y seguidoras.

“Hacía tiempo que no me echaba una siesta”, ha escrito la estrella española junto a la imagen. Y es que no hay nada como un buen sueñecito reparador.

La tierna respuesta de la madre

Por supuesto, el post se ha llenado de comentarios a los pocos minutos de la publicación. Una de las primeras en contestar ha sido la pareja de David, madre de Bianca, Rosanna Zanetti: “Las más ricas”.

Tampoco han faltado los comentarios de otros compañeros y compañeras de profesión. Estos son solo algunos:

Alfred García: 🌊

Pastora Soler: ❤️❤️❤️❤️❤️

Geno Machado: “Maravillosa siesta”

David Bisbal ha anunciado su gira por USA

David Bisbal está ya preparando su gira por Estados Unidos. El cantante anunció hace tan solo unos días las 16 fechas de su tour En mis planes.

La gira empezará el próximo mes de septiembre en Miami y acabará dos meses después en San José. De este modo, Bisbal pasará por algunas de las ciudades más importantes del país americano como Nueva York, Las Vegas o Los Ángeles.