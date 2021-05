Lindsay Lohan vuelve al cine: Todas las veces que nos conquistó a través de la pantalla

Navidad y amor siempre han sido buena combinación. Basta con echar un vistazo al listado de imprescindibles en esos días tan especiales del año para percatarse de que la fórmula funciona. Y si no, que se lo digan a Love Actually (Richard Curtis, 2003), Vacaciones (Nancy Meyers, 2006) o Last Christmas (Paul Feig, 2019). Sin duda, ese detalle no pasa desapercibido para grandes plataformas como Netflix y por eso será la encargada de devolvernos a una de las actrices tan castigadas como recordadas de los últimos años: Lindsay Lohan.

Tras varios años retirada de la gran pantalla como protagonista, ya que ha aparecido en algún cameo —como The Bling Ring o Scary Movie 5— y papeles poco relevantes, Lohan volverá a serlo gracias a una película de inspiración romántica y situada en la época de Navidad. Según adelantó Variety en exclusiva este lunes, la actriz y cantante interpretará el papel de una heredera consentida que sufre amnesia tras un accidente de esquí y se encuentra bajo el cuidado de un apuesto propietario en una casa de campo.

A pesar de que aún no se ha desvelado quién formará parte del elenco, los seguidores de Lohan esperan con muchas ganas el regreso de la protagonista de Chicas Malas tras más de una década más cercana a la prensa sensacionalista que al cine. Sus reconocidos problemas con las drogas y el alcohol la llevaron a entrar en la cárcel en varias ocasiones, así como en clínicas de rehabilitación.

Pero, aunque para muchos Lindsay no es más que otro juguete roto de Hollywood, esta noticia devuelve la ilusión a aquellos que sí creyeron en su talento gracias a unas cuantas películas que no faltan en el imaginario de muchos que fueron adolescentes en los 2000.

TÚ A LONDRES Y YO A CALIFORNIA (NANCY MEYERS, 1998)

La primera película en la que Lindsay se estrenó en la gran pantalla y, además, por partida doble. Se trata de un remake retitulado de 1961 y su trama está inspirada en la novela Las dos Carlotas, de Erich Kästner, en la que dos niñas separadas al nacer se conocen en un

campamento de verano. A partir de ahí, una serie de tópicos que no dejan de ser divertidos: Annie es más refinada que Hallie, más rica, más mimada, más fisna. Por su parte, Hallie es más rebelde, humilde y divertida. Sus roles cambian cuando deciden conocer a los respectivos padres que dividieron sus caminos en un momento de sus vidas… y serán ellas las encargadas de volver a unirlos, no sin antes hacerse pasar a una por la otra.

No te puedes perder… El momento en que se convierten en clones.

PONTE EN MI LUGAR (MARK WATERS, 2003)

Otro remake y otro “intercambio”, pero esta vez de cuerpo como consecuencia de una galleta de la fortuna manipulada. Anna Coleman (Lindsay Lohan) es una adolescente rebelde que quiere triunfar como guitarrista de grunge y que ve en el instituto un obstáculo para conseguir su sueño. Por el contrario, su madre, la doctora Tess (Jamie Lee Curtis) es una mujer que acaba de perder a su marido y busca la tranquilidad en un trabajo monótono y servicial. No consiguen entenderse y la suerte les lleva a experimentar cómo es la vida de su contraria hasta que se dan cuenta de cuál es el motivo de su felicidad.

No te puedes perder… El solo de guitarra de Jamie Lee Curtis.

CHICAS MALAS (MARK WATERS, 2004)

Una de las cintas más recordadas de Lindsay Lohan convertida casi en película de culto, en la que encarna a Cady Heron, una chica que empieza el curso en un nuevo instituto. Para ganarse el cariño de sus amigos, entra a formar parte del grupo de chicas más popular, que está liderado por la odiosa Regina George (extraordinaria Rachel McAdams). Con el fin de convertirse en la nueva líder, comienza una lucha interna en la que se verá obligada a reconocer cuáles son sus verdaderos valores como persona.

No te puedes perder… Una llamada a tres bandas que anticipó lo que sería el WhatsApp de ahora.

HERBIE: A TOPE (ANGELA ROBINSON, 2005)

¿Puede tener sentimientos un coche? Todos los que hayamos visto Cars podemos afirmar que sí, aunque sea en un mundo paralelo de dibujos animados. Esta película se vislumbró la trama principal del clásico de John Lasseter a través de un Volkswagen muy especial capaz de establecer una conexión insuperable con una joven estudiante. Si te gustan las películas de cilindradas, puedes pasar la tarde con ésta.

No te puedes perder… El momento Lindsay demuestra a los espectadores que Herbie puede bailar al ritmo de Van Halen.

DEVUÉLVEME MI SUERTE (DONALD PETRIE, 2005)

¿Alguna vez has pensado que eras la persona más desafortunada del mundo? ¡Fuera dramas, que aquí está Lindsay para demostrarte que un mal día lo tiene cualquiera! O, más bien, una mala época, porque le pasa a la protagonista de esta película es para echarse a llorar. Su vida parecía del color de rosa hasta que una noche besa a un apuesto desconocido y le arrebata su afortunado destino. ¿Cómo recuperarlo? Muy fácil: besando a todo aquel que se pase por delante y se parezca al advenedizo galán.

No te puedes perder… La escena de la bolera. Te va a doler desde el principio hasta el final.