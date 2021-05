María Adánez confirma que ha dado a luz con la primera foto de su hijo

María Adánez ya ha sido madre. Andábamos pendientes de su embarazo y del momento que le tocara dar a luz. Lo ha llevado con la máxima discreción y no ha dado noticias hasta pasados unos días del parto.

Ella misma ha compartido la primera foto de su pequeño Claudio ya en casa, acostumbrándose a la vida y al que va a ser su hogar. “Ya está aquí Claudio!!! Séptimo y Mari Gaila ya tienen a su hermano en casa!!! Mi bebé nació el 18 de Mayo por cesárea a las 16:43. Días antes de lo previsto! El pequeño Tauro!! Bienvenido mi amor!!!!”, escribía la actriz junto a una foto del pequeño en su sillita de coche en la inmensidad del salón.

A sus 45 años se ha convertido en madre por primera vez junto a su pareja, el neurólogo Ignacio Hernández Medrano, con quien lleva saliendo desde 2016. Una vez hecha pública la feliz noticia, se han sucedido las felicitaciones.

Jordi Sánchez: Muchas felicidadeeees!

Pedro Alonso: Bienvenido! ❤️ Enhorabuena.

Aura Garrido: Enhorabuena!!

Víctor Clavijo: Felicidades!!! Bienvenido Claudio !!! 🙌🙌🙌😍😍❤️❤️❤️❤️

Carmen Ruiz: Enhorabuena!!! Bienvenido Claudio!!!! 😍

Silvia Abascal: Aaay Maríaaaaa q Felicidad!!! Enhorabuena Familia!! Bienvenido a la Vida, Claudio!!!! 🙏🏼❤️

Chenoa: Ooooooooo que bien enhorabuena que felicidad😍

Patricia Conde: Enhorabuena mamá ❤️❤️❤️

Nagore Robles: Ayyyy qué foto más tierna😢😍

Silvia Marsó: Felicidades hermosa mía!!! 😍

Carta a su hijo

Sólo un día antes de dar a luz, anunciaba que estaba en la semana 38 y compartía una carta que había escrito para su hijo: “Querido Claudio: El gran momento se acerca, ¡qué buen embarazo hemos tenido, hijo! Muchas gracias. Nada de vómitos, nada de mareos, energía a tope y felicidad y buen rollo en su máxima expresión".

Ya avisaba que lo tenía todo previsto y menos mal, porque el pequeño Claudio decidió adelantarse. "Te he hecho todo y no te falta de nada, sólo queda el horneado final. Voy a echar de menos llevarte en mi pancita, pero por otro lado nos morimos de ganas de verte, de que conozcas tu casa y de presentarte a tus hermanos peludos, Séptimo y Mari Gaila. Después del cursillo acelerado que hemos hecho tu padre y yo, de poner pañales, preparar baños e investigar sobre las cremas que necesitas, nos hemos dado cuenta de que no tenemos ni idea de nada, pero amor y cariño para darte, tenemos a raudales. Espero que te guste la familia que no has elegido, Claudio. Dicen que son los padres los que eligen a los hijos... Te quiere tu madre. ❤️”, acaba la carta.