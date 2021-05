María Adánez muestra su barriga a días de dar a luz

María Adánez es una de esas mujeres que ingresará, en unos días, en la lista de las mujeres que da a luz pasados los 40. En su casa, debutará en esto de la maternidad a sus 45 y ha dejado claro que está deseando hacerlo. Ya ha comenzado la cuenta atrás para dar la bienvenida a su pequeño.

“Hola MAYO, mes de las flores, mes en el que nacieron mi padre y mi gato Séptimo, mes de la diosa Maia, Artemisa, o sea de la Virgen María. Mes de los Tauros y de los Géminis; en este mes nace mi hijo Claudio. Claudio, como agua de Mayo❤️”, escribía para comenzar este mes que va a ser tan especial para ella.

Y hablaba así de lo que está viviendo junto a una selfie en la que podemos ver cómo está su barriga a días de dar a luz. Está ya en esa recta final que se hace tan pesada por las incomodidades que produce tanto peso.

No faltaban comentarios de algunas de sus compañeras actrices.

Pepa Rus: Ainssssss qué ganas, ¿verdad?

Lydia Bosch: Ayy que ganas!!!🎉🎉🎉❤️

Manuela Velasco: ❤️

Disfrutando el embarazo

Aun así, hay que decir que ella está disfrutando tanto de su embarazo que le da pena que esté a punto de llegar a su fin. “Querido Claudio: No queda nada para que ya estés aquí con nosotros, 4-5 semanas. Tengo sentimientos encontrados mi bebé; por un lado, quiero verte ya la carita, que estés aquí con nosotros y con MariGaila y Séptimo, pero por otro lado no quiero que se acabe el embarazo”, escribía hace unos días.

“Qué increíble poder tenerte dentro de mí, llevarte a cualquier lado conmigo, sentir que te mueves, que tienes hipo, sentir el misterio de no saber cómo serás. La flexibilidad y generosidad de mi cuerpo que se va dando de sí para hacerte una casa, no te cobro alquiler!, para acogerte, para cocinarte, para que el bollito esté en el horno hasta que esté bien hecho... A pesar de las noches toledanas donde no consigo conciliar ni tres horas seguidas... ¡Hoy estaba desayunando y escuchando la radio a las cuatro de la mañana!”, confesaba sobre lo que está suponiendo esta etapa de su vida.

El bebé se adelanta. Lo hemos sabido por un comentario que ha recibido. "Tienes cesárea programada??? Que cumples en junio creo y sabes que nacerá este mes...", podíamos leer. "Sí, se adelanta", confirmaba la actriz.