Ximena Lamadrid: 6 curiosidades que hemos descubierto de la protagonista de ‘¿Quién mató a Sara?’ en su IG

Netflix ha estrenado la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? y todavía nos quedan algunas dudas sobre la respuesta a esa pregunta. Está claro que la producción mexicana tiene previsto mantenernos en vilo durante un tiempo.

De momento ha logrado aumentar la popularidad de sus protagonistas, una de ellas, la propia Sara a la que da vida Ximena Lamadrid, una joven de 24 años que nació en Cancún, pero se crio en Dubai.

Ya con 19 años se mudó a Estados Unidos para formarse como actriz, una profesión por la que apostó desde que era tan solo una niña. Empezó con pequeños proyectos hasta que Sofia Coppola le ofreció su primera película, On the rocks, junto a actores consagrados como Rashida Jones o Bill Murray.

Luego llegó la serie de Netflix con la que triunfa ahora mismo y que le ha abierto las puertas a otras producciones que tiene pendientes de estreno. Lo que se ha multiplicado en los últimos tiempos es el número de seguidores en sus redes sociales. Ahí hemos entrado para descubrir algunas cosas sobre ella.

#1. Enamorada

Ximena está completamente enamorada y no duda en compartirlo cada vez que puede en sus redes sociales. Su chico tiene seis años más que ella y se llama Juan Pablo García. Están juntos desde mayo de 2019.

“A Sara no la mataron, me la robé”, escribió él cuando se confirmó una segunda temporada de la serie que le ha dado tanta popularidad a su chica. No son pocas las instantáneas que comparten tanto el uno como la otra dejando claro la gran complicidad que hay entre ellos.

#2. Felina

Está claro que le gustan los animales. La hemos visto disfrutar de los momentos en los que monta a caballo, aunque está claro que sus amores son los gatos. Tiene dos que tienen mucho protagonismo en sus redes: Gucci y Juan Dior. Su chico se ha hecho a ellos y les profesa el mismo amor.

#3. Artista plástica

Ya ha demostrado que lo de ser actriz no se le da mal, pero no es la única disciplina artística que le gusta. La hemos visto haciendo cerámica. Ella misma se hizo un macetero para su orquídea.

#4. Hermano músico

Parece que la vena artística es cosa de familia. Tiene un hermano más pequeño llamado Julián que es músico. En 2016 lanzó su primer EP en Dubai cuando tenía solo 18 años. Luego se trasladó a Nueva York donde sigue desarrollando su carrera. Muchos le han comparado con Cat Stevens y entre sus referentes siempre ha tenido a David Bowie.

Tiene clara su propuesta y no sólo canta, sino que produce, compone, toca y dirige sus videos, porque tiene claro que no puede separar el talento musical de la imagen visual.

#5. Actriz de videoclips

Puede que no tanto como su hermano, pero Ximena está ligada a la música. En 2018 la vimos participar como actriz en el videoclip Florida Guilt de Bay Faction.

#6. Reflexiva y poeta

No podemos decir que Ximena sea de esas chicas que dejan pasar la vida. Se implica e intenta mejorar día a día y, de vez en cuando, comparte alguna de sus reflexiones que nos muestran su escala de valores.

“Quiero practicar cada vez más para ser amable y compasiva. No ser tan crítica con las personas que conozco o con los que amo, o incluso conmigo misma. Quiero llorar cuando siento este tipo de amor y esta confrontación fuerte y abrumadora con la tierra y mi universo. Hay altibajos y quiero amarlos a ambos por lo que me dan”, escribía a modo de poesía, “respiraré, lloraré, reiré, gritaré, bailaré, sí, BAILARé. Yo amaré. Lo dejaré ir, tú y yo, seremos ligeros, seremos libres”.