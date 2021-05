Jorge Javier Vázquez y Antonio Montero protagonizan un tenso momento a causa de Olga Moreno

Este miércoles se emitía el último capítulo de Rocío: Contar la verdad para seguir viva. Pero eso no significa, ni de lejos, que el culebrón Carrasco-Flores haya llegado a su fin. Para empezar, la propia Rocío Carrasco confirmaba que la próxima semana volverá en directo al plató para seguir cerrando asuntos.

Por otro lado, está el entorno de esta ex pareja que sigue muy presente en la televisión. Seguiremos viendo a Rocío Flores como colaboradora de Mediaset y, de momento, también a Olga Moreno que sigue participando en Supervivientes. Así que no, la historia no ha terminado aquí.

Lo que ha dejado claro esta serie es que las cosas siempre tienen dos versiones y a veces es complicado saber cuál es la real. La sociedad se ha dividido entre los que se creen el testimonio que ha ido desgranando Rocío Carrasco a lo largo de las últimas semanas y los que, sin embargo, siguen negando su verdad. El caso es que esta historia ha generado muchas susceptibilidades y ha dado lugar a muchos enfrentamientos al posicionarse de un lado u otro.

Aunque la balanza se inclina hacia Rocío Carrasco, es cierto que Antonio David Flores también tiene sus defensores que le apoyan tanto a él como a su mujer, Olga Moreno. Una de las que se ha posicionado de parte de la malagueña es Marta López. Desde que salió de Supervivientes ha dejado claro que va a defenderla porque la considera una amiga.

Momento de tensión

Jorge Javier Vázquez no entiende esta defensa y así lo expresó este miércoles tarde en Sálvame. Y no lo entiende porque “la conoce desde hace 15 días”. Un comentario que ha hecho saltar a Antonio Montero que ha querido hacerle un recordatorio al presentador.

“Te recuerdo que, cuando Olga Moreno vino al Deluxe tú ibas con ella cogida del brazo por los pasillos", le soltaba en medio de su reflexión. Y claro, ese comentario no le gustó nada a Jorge Javier que quiso explicarlo: "Claro, porque me dijeron que estaba nerviosísima por venir al programa, ¡¿qué querías que hiciera?!".

Y el temita ha seguido presente y ha generado un momento de gran tensión entre Vázquez y Montero. Le ha recordado que intenta ser justo con Olga y que, de hecho, en el último programa aseguró que Olga está siendo muy buena concursante de Supervivientes. “La gente como tú, que no ve los programas, emponzoña a la sociedad”, le decía al colaborador después de que confesara que no había visto el programa en el que Jorge Javier había hablado bien de Olga.

La tarde transcurrió y finalmente Montero decidió pedirle disculpas al dueño del cortijo: “Lo siento Jorge, no te tenía que haber dicho eso como presentador y te pido perdón”. Una disculpa que no ha sentado demasiado bien a su destinatario: “Ahora no lo adornes con un lacito”.