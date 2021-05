Jorge Javier Vázquez expulsa a Kiko Matamoros y las redes no se ponen de acuerdo

Entre Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros siempre ha habido una relación de cordialidad, aunque evolucionó en una especie de amistad durante la pandemia. Dicen que el roce hace al cariño, ¿no? Sin embargo, la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, Rocío. Contar la verdad para seguir viva, ha distanciado a presentador y colaborador y eso quedó más que claro este lunes en Sálvame después de protagonizar una acalorada discusión que terminó con la expulsión del plató del tertuliano que más horas pasa en Telecinco.

Todo empezó cuando en el programa repasaron la entrevista de María Teresa Campos donde la popular comunicadora habló explícitamente de la agresión que sufrió Rocío Carrasco por parte de su hija. Estas declaraciones no gustaron en absoluto a Kiko Matamoros y defendió la privacidad de Rocío Flores con uñas y dientes. "La ley protege a esa muchacha para que esa verdad no exista", afirmó en un momento dado. "No la califiquemos de verdugo porque la ley la ampara".

Fue entonces cuando Jorge Javier intervino: "María Teresa no estuvo afortunada, pero también te digo que las actuaciones públicas de Rocío Flores respecto a su madre (…) ¿La madre no debería haberlo contado?". Matamoros respondió que no porque así lo dice "el juez Calatayud", lo que hizo que el rey del cortijo perdiera la paciencia y montara en cólera contra el colaborador.

La pelea, en vídeo

"¡Basta! Kiko, si sigues así, salte a fumar porque es lo mejor que puedes hacer", sentenció. "Si vamos a dar validez a lo que diga un tío que ha acusado a las mujeres que han sido objetos de abuso…Vete a fumar, vete fuera, vete que estás haciendo el ridículo más absoluto. Vete y no hagas más el ridículo. Si lo que me dices es que el juez Calatayud es el que va en contra de todo lo que ha hecho Rocío Carrasco…Kiko, te imaginaba mucho más inteligente".

Y así, con toda la contundencia del mundo, Jorge Javier Vázquez terminó expulsando a Kiko Matamoros del plató de Sálvame. Ojo, porque en Twitter hubo diversidad de opiniones sobre lo sucedido…

Los leo por aquí y q pena q JJ haya terminado metido en todo este fango q a él no le beneficia en absoluto, mira q me gustaba y me hacía reír, ahora no lo soporto, pero no solo yo, mi madre q era fan absoluta d él y ya no ve Sálvame, te vale la pena todo esto?JJ? Duermes bien? — May Quintana (@Mayquintanaquin) May 24, 2021

Esto es lo que hay, como pienses lo contrario de lo que dicen esta panda de dictadores, osea señores jueces si lo están viendo por favor tomen cartas en este bochornoso acoso y derribo hacia una mujer que cuando era menor hizo algo indebido, yo creo que se esta cometiendo un deli — Victoria (@victoria_vicky5) May 24, 2021

1. Además de echarlo le dice que vaya a fumar,

cuando está prohibidoy por eso dicen lo de ir a la playa

2.Los chasquidos de dedos para llamar la atención de Kiko como si fuera un perro 😣

3. Dice que no aguanta a los intransigentes, cuando acaba de serlo el. Flipante JJ!!!🤬 — Sonia Arias Miranda (@SFragolagris) May 24, 2021

Oé, oé, oé 🤷🙇🤷🙇🤷🙇🤷🙇 Ola y vuelta. Desmontando al "subidito" del Calatayud y al cada vez más forzado detractor de un maltrato evidente en un sólo gesto. ¡Olé, Jorge Javier 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽! — Spnia (@TlmonSpnia) May 24, 2021