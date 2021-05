Muere John Davis, la verdadera voz de Milli Vanilli, por coronavirus

El caso de Mili Vanilli fue uno de los mayores fraudes de la historia de la música, y aún hoy se recuerda después de tres décadas. Un dúo prefabricado formado por dos cantantes y bailarines que en realidad no cantaban. Pronto se descubrió el engaño y ambos cayeron en desgracia. John Davis fue uno de los verdaderos talentos vocales dentro del dúo, un artista que ha fallecido a los 66 años debido a las complicaciones del coronavirus.

Davis cantó en el exitoso álbum del grupo de 1989 Girl You Know It's True. No fue el único, había más voces reales que participaron pero que no aparecieron después en los créditos. Los honores se los llevaron Fabrice Morvan y Rob Pilatus. El mencionado disco se convirtió en un auténtico éxito a nivel mundial, llegó a vender más de 11 millones de copias y hasta se hicieron con el premio Grammy en 1990 en la categoría de mejor artista revelación. Fue ese mismo año en el que se hizo justicia, y el productor discográfico Frank Farian confesó que hacían playback. Acto seguido, el galardón les fue retirado.

David nació en Estados Unidos, pero se trasladó a Alemania para comenzar allí su carrera. Su voz fue escuchada y aplaudida por millones de fans, pero siempre bajo la apariencia del grupo para el que trabajaba, Milli Vanilli. El productor Farian fue el que lo descubrió y lo contrató por su calidad vocal.

La noticia provocó el final de su carrera, uno de los episodios más vergonzosos de la historia del pop y Pilatus, uno de los miembros de la banda, murió en 1998 de sobredosis a la edad de 32 años. Después del escándalo, Davis y su compañero de banda, Brad Howell, formaron el grupo The Real Milli Vanilli. Solo lanzaron un álbum, The Moment of Thruth, en 1991, del cual se dieron a conocer tres singles, consiguiendo éxito en Alemania.

Milli Vanilli: Fab Morvan y Rob Pilatus, en 1988. / Michael Putland/Getty Images

Un fraude escandaloso

Su peripecia comenzó a finales de los años 80, cuando el productor alemán Frank Farain, el mismo que lanzó a Boney M, decidió 'fabricar' un grupo de pop que arrasara entre las adolescentes. Encontró entonces a Rob y Fab, dos bailarines guaperas, que no cantaban precisamente como el audaz manager hubiera querido.

En cambio, su forma de bailar y su imagen (lentillas de colores, melenas llenas de trencitas y pantalones pirata muy ajustados) harían furor entre sus seguidoras. Rob y Fab sólo tenían que mover los labios y tras ellos, dos cantantes de verdad pondrían las voces. Y así, en 1988, nació Milli Vanilli. El dúo arrasó en las listas de ventas y en 1989 obtuvo el Grammy al mejor artista novel.