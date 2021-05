Sandra Pica recibirá una sanción de ‘Supervivientes 2021’ por saltarse el contrato y hablar más de la cuenta

La visita de Sandra Pica a Honduras en Supervivientes 2021 sigue generando mucha polémica. La catalana ha vuelto a ser protagonista en la última gala y, en esta ocasión, no por la ambigüedad con la que gestionó su ruptura con Tom Brusse, que, en teoría, fue el motivo que la llevó a reunirse con él. No, en esta ocasión, ha sido acusada de hablar más de la cuenta.

Cuando alguien del exterior visita el programa para reunirse con los concursantes, firma un contrato en el que promete no hablar ni desvelar nada sobre lo de fuera de su círculo en la playa. Pero todo apunta a que la novia del francés no cumplió con lo pactado.

Así lo ha asegurado Jorge Javier Vázquez en la última gala. Cuando conectaba con Playa Destierro, una vez que Valeria Marini se había reencontrado con Palito y Lola tras ser expulsada, le lanzó una pregunta que le pilló de sorpresa.

"Una visita reciente os ha explicado que existe Playa Destierro y que ahí están Palito y Lola", le decía el presentador a la última expulsada. La italiana intentó salir del apuro como pudo. “Yo no he escuchado nada”, aseguraba. Pero tras insistirla un poco ha terminado reconociendo que había escuchado hablar a sus compañeros de esta “segunda oportunidad”. Eso sí, no ha querido dar nombres.

De vuelta en plató ha sido Jorge Javier el que ha confirmado la noticia: “Sabemos perfectamente quien ha sido. Ha sido Sandra Pica la que ha largado más de la cuenta y recibirá su castigo". Todavía no se han desvelado los detalles de la sanción, seguramente los conozcamos en la próxima entrega de Conexión Honduras, pero Marta López aseguraba que “si es así, qué desilusión, porque es increíble encontrarte de nuevo con Lola y Palito, nadie se lo espera".

No sólo ha contado lo de Playa Destierro

Ahí no queda la cosa porque Jorge Javier Vázquez también ha acusado a Sandra de haberle contado a Olga Moreno detalles de la docuserie de Rocío Carrasco y de advertir a su chico sobre las alianzas que le convenían y las que no.

De ahí, el repentino cambio de Tom Brusse con Olga Moreno, o que esta ya no hablara de Rocío Carrasco y se juntara mucho más con Melyssa Pinto, una de las favoritas. Detalles que no han pasado desapercibidos en redes donde ya existían teorías sobre estas filtraciones y donde no han extrañado las acusaciones de Jorge Javier.

Claro que Olgita se ha enterado de cosas , yo no me había dado cuenta de que no pone los nombres de los hijos de su Marío

Y hoy nombrando a la madre , cuando días atrás ni sabía que tenía una hija JAJA



La Sandra Pica se paso par de pueblos , la montajista #SVGala8 — TINITO HERNÁNDEZ 🇮🇨🏳️‍🌈 (@TinitoTias) May 28, 2021 Por culpa de la buscafama de Sandra Pica no podemos ver como Olga confirma toda la historia de rocio Carrasco. Hasta podia haber dicho cosas vitales para el caso. PERO NO.#SVGala8 — 🐉🐉🐉 (@_24alej) May 27, 2021 Ya sabemos porque Olga no pone el nombre de "sus niños" en el papel de la nominación y habla menos de ellos.



Eso os pasa @Supervivientes por llevar a la chivata de Sandra Pica y querer convertir el concurso en Mujeres, Hombres y Viceversa #SVGala8 #OlgafueradeSv #yoveosálvame pic.twitter.com/ZVMYwpPC97 — #RocioYoSiTeCreo 🦉🕊 (@PatrocloSimon) May 27, 2021 Me estoy dando cuenta de q el concurso está manipulado por la información del exterior q ha soltado Sandra Pica. Tom discutiendo con Olga y nominándola desde entonces. Ahora resulta q saben lo de la otra playa... Vamos q están todos intoxicados. Así pierde la gracia #SVGala8 — Carmen Chi (@Carmen_Chi) May 27, 2021 Sandra Pica:

-Jode el concurso de Tom

-Hace que Melyssa y Tom jodan su amistad

-Quita la sorpresa a los concursantes de que tienen la segunda oportunidad del Palafito

Esta mujer qué coño hace con su vida? Pregunto en serio#SVGala8 — TWITERO (@realitero) May 27, 2021

Marta López se erigió en portavoz de Sandra Pica que no dudó en mandarle un mensaje: "Está muy cabreada y lo niega rotundamente". Claro que esa negativa de Sandra de reconocer que se ha ido de la lengua no ha frenado al presentador, especialmente enfadado con este tema, y ha asegurado que la ex tentadora habría dado detalles como que Rocío Flores participaba en las galas de los lunes y otros datos sobre la serie de su madre.

Eso explicaba, según él, que Olga Moreno hubiera estado tan sensible en las nominaciones donde rompió a llorar asegurando que se había “despertado un poco rara. Quiero mandarle un beso a mi madre”.

.@jjaviervazquez ha asegurado que Sandra Pica contó a los concursantes cosas sobre la docuserie de Rocío Carrasco 😱



🔵 #SVGala8 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/f6SIiuPgqg — Supervivientes (@Supervivientes) May 27, 2021

Tiene pinta de que tenemos nuevo culebrón en esta edición.